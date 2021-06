A Prefeitura de Itaquaquecetuba divulgou um novo cronograma de vacinação com calendário escalonado para a população de 47 a 49 anos.

Nesta quarta-feira (23), quem tem 49 anos pode fazer o cadastro (vacinaja.sp.gov.br) e o agendamento (steam360.com.br) para esta terça mesmo, ir até o posto onde agendou, apresentar ambos os comprovantes, RG, CPF e comprovante de endereço.

O ponto drive-thru da Univeritas (avenida Uberaba, 251 – Vila Virgínia) funciona de segunda a sexta, das 8h às 15h, e não é necessário agendar.

Na quinta (24) será a vez das pessoas de 48 anos e na sexta (25) das pessoas de 47, nesse mesmo esquema de cadastro e agendamento.

GESTANTES E PUÉRPERAS

Gestantes e puérperas com e sem comorbidades também podem se vacinar em qualquer posto de saúde, no drive-thru da Univeritas (avenida Uberaba, 251 – Vila Virgínia) e no Centro de Especialidades (rua MMDC, 58 – Centro).

Precisa fazer o mesmo processo de cadastro (vacinaja.sp.gov.br) e agendamento (steam360.com.br), levar RG, CPF e comprovante de endereço, além do cartão de pré-natal.

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

A imunização dos profissionais da Educação da rede pública e privada com 18 anos ou mais segue na Escola Municipal Benedito Vieira da Mota (rua MMDC, 92 – Centro), das 9h às 16h.

Dessa vez, quem não conseguir o Qr code através do cadastro no Vacina Já Educação (vacinaja.educacao.sp.gov.br), pode ir se vacinar mesmo assim.

Basta agendar (steam360.com.br) e levar o comprovante junto com o RG, CPF e comprovante de vínculo empregatício nas unidades escolares da rede pública ou privada do município.



HORÁRIO ESTENDIDO

O expediente de oito postos de saúde foi estendido para a vacinação contra a Covid-19 e passará a ser das 8h às 20h. A vacinação ocorre mediante agendamento até as 15h e a partir desse horário, até as 20h, não é necessário agendar.

A medida visa contemplar os munícipes que trabalham e não conseguem comparecer nas unidades antes das 15h. Estão funcionando com horário estendido as UBSs Centro, Marengo, Jardim do Carmo, Odete, Caiuby, Piratininga, América e Josely.

Após as 15h, basta apresentar o RG, CPF e comprovante de endereço, além de laudo, receita ou declaração de acordo com o grupo, caso seja pessoa com deficiência ou comorbidade, gestante ou puérpera acima de 18 anos. Essas e as demais unidades seguem com a imunização das 8h às 15h mediante agendamento.

ENDEREÇO DOS POSTOS DE SAÚDE DE ITAQUÁ

Centro: rua João Vagnotti, 221 – Centro

Jardim Odete: rua Visconde de Taunay, 270 – Altos de Itaquá

Jardim Caiuby: estrada dos Índios, 1.125 – Jardim Caiuby

Jardim do Carmo: rua Jaú, 26 – Jardim do Carmo

Caic: rua Santa Catarina, 382 – Morro Branco

Monte Belo: rua Arujá, 25 – Monte Belo

Recanto Mônica: rua Mombuca, 176 – Recanto Mônica

Morro Branco: rua Rio Grande do Sul, 585 – Aracaré

Marengo: avenida Gonçalves Dias, 1.805 – Parque Residencial Marengo

Piratininga: rua Teófilo Braga, 147 – Piratininga

Jardim Miray: rua Maringá, 865 – Jardim Miray

Jardim América: avenida Pedro da Cunha Albuquerque Lopes, 2.500 – Jardim América

Nicea/Louzada: rua Diamante, 181 – Jardim Nicea

Jardim Paineira: rua Serra do Paranapiacaba, 380 – Jardim Paineira

Pequeno Coração: rua Frei Caneca, 208 – Pequeno Coração

Jardim Josely: rua Floresta, 43 – Jardim Josely

Maragogipe: rua Paulistania, 95 – Jardim Maragogipe