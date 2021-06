A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social informa que nesta terça-feira (22/06) recebeu o último lote das remessas das cestas básicas doadas pelo governo do Estado, por meio do Fundo Social de Solidariedade de São Paulo.

Desta forma, a distribuição às famílias terá início nesta sexta-feira (25/06) e sábado (26/06), das 9 às 16 horas, na Escola Municipal de Educação Básica Professor Vereador Candido José Balazaima, por meio do Mutirão Contra a Fome.

De acordo com a pasta, nesta primeira etapa serão beneficiadas 3.034 famílias, que estão cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico). No entanto, essas cestas contemplarão mais de nove mil famílias em situação de alta vulnerabilidade social de Poá.

A lista dos primeiros nomes que irão receber o benefício pode ser conferida no site da Prefeitura de Poá. Em seguida, novas listas serão publicadas até que todos sejam contemplados.

A distribuição das cestas básicas segue na próxima semana, de segunda a sexta-feira, no mesmo horário, das 9 às 16 horas, na Escola Municipal de Educação Básica Professor Vereador Candido José Balazaima.

Confira a lista dos contemplados nesta primeira etapa: https://prefeituradepoa.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Lista-Beneficiarios-do-Bolsa-Familia-Cesta-Basica.pdf?fbclid=IwAR1xUkKKwodtj7f85txBU4G0byQlyArXx-D2bCrCTY_WP1PM1lORpFjujcU