A Prefeitura de Mogi das Cruzes abre nesta quarta-feira (23/6), às 10 horas, agendamento de primeira dose da vacina Coronavac para gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades e portadores de deficiência permanente grave com 18 anos ou mais; trabalhadores da Educação e Transportes (motoristas, cobradores e transportadores escolares) com 18 anos ou mais e QR Code emitido pelo Governo do Estado com indicação de Mogi como município de vacinação, além de taxistas com credencial e alvará da Prefeitura Municipal dentro da validade.

Haverá, ainda, agendamento online para segunda dose de Coronavac para pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 28 de maio. O agendamento prévio deve ser feito no site http://www.cliquevacina.com.br e, para receber a dose no local, o cadastrado deve comparecer munido de documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de endereço.

Quem pertence às categorias precisam mostrar documento comprobatório e, no caso das comorbidades, laudo ou comprovante indicativo para cada situação. Uma importante forma de colaborar para reduzir o tempo de espera na vacinação é preencher antecipadamente o cadastro no “Vacina Já” – https://vacinaja.sp.gov.br/ – e conferir todos os documentos necessários.

Novas vagas para agendamento online para pessoas sem comorbidades, incluindo novas faixas etárias, devem ser liberadas nos próximos dias e divulgado no site oficial e redes sociais. Nesta terça-feira (22), Mogi das Cruzes está recebendo um lote com 6.680 doses da vacina Astrazeneca destinado à imunização de pessoas de 43 a 49 anos. A quantidade representa cerca de 10% da população mogiana estimada para a faixa etária de 40 a 49 anos e novas remessas devem chegar em breve.

Lactantes

A Secretaria Municipal de Saúde está iniciando a vacinação das lactantes pelas mulheres amamentar bebês de dois meses. O pré-cadastro foi aberto no final da semana passada e, até o momento, reuniu cerca de 1,4 mil puérperas. O pré-cadastro pode ser preenchido no cliquevacina.com.br por todas as mulheres que amamentam bebês com idade até 11 meses e 29 dias.