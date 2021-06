RAFÚ DESPERTOU DO SONO COM SANGUE NO OLHOS!

O ex-candidato a prefeito de Ferraz de Vasconcelos resolveu conceder sua primeira entrevista após as eleições municipais do ano passado, onde ficou em segundo lugar. Como prometido, Rafú Jr concedeu uma entrevista ao nosso grupo de comunicação e surpreendeu a todos em vários aspectos, mostrando que a sua história política não teria acabado, como ventilado em diversos grupos políticos da cidade.

NÃO SOU CANDIDATO!

Uma coisa que não agradou algumas pessoas, mas com certeza agradou e muito a outras, foi o fato de Rafú ter anunciado que não será candidato nas eleições de 2022. Quem não se agradou com a notícia, seria um grupo de apoiadores que estavam aguardando fazer campanha para o médico nas eleições do ano que vem, e com sua ausência, até o momento estão meio que órfãos de um nome a altura para substituí-lo, já que também, são totalmente opositores ao atual governo de Rodrigo Gambale. Um nome que começou a surgir nessas rodas, seria o nome da Juliane Gallo, que foi a vice na chapa de Rafú, porém, pelo que parece, ela ainda não decidiu se será ou não candidata no ano que vem. Agora quem com certeza ficou muito contente com a notícia, é o jovem Kaká que será quase com certeza, o candidato de Rodrigo Gambale na cidade para deputado estadual. Pessoas que já estão se formando ao seu redor para apoiá-lo nas próximas eleições, diziam que o rapaz estava muito preocupado com Rafú, já que seria muito difícil ele ter a quantidade de votos necessários na cidade, com o médico no páreo, e que com a sua desistência o caminho ficaria mais fácil.

MAS SERÁ MESMO?

Dr. Rafú em sua entrevista, deixou claro que não irá facilitar tanto para o jovem Kaká. “Jair, quem é Kaká? Ele venceu as eleições de vereador, não assumiu. Foi convidado para ser secretário de uma pasta grande onde ele não conhece nada, isso é muito estranho. Kaká é um personagem criado pelo Rodrigo para disputar a eleição de deputado. Agora, trabalho mesmo, ele não tem”, disse Rafú em parte da entrevista. Rafú também, deixou bem claro que não ficará de fora completamente da disputa e que o seu grupo irá decidir nomes que irão apoiar na cidade para deputado estadual e federal; o mais provável é que sejam os deputados, Márcio Alvino e André do Prado.

GOVERNO DE LIVES

Rafú fez questão de enfatizar em vários momentos da entrevista, que o governo de Rodrigo Gambale, que tem a sua irmã Priscila Gambale como prefeita, não estão fazendo ainda nada que não seja a continuação do que o ex-prefeito Zé Biruta deixou, e só fazem Lives: “Jair, um governo de Lives, na prática mesmo não fizeram quase nada ainda”.

PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURA

Indagado sobre como ele enxergava a parceria entre os irmãos Gambale, que foi prometido na campanha que faria a cidade avançar, Rafú disse: “Não vejo nada acontecendo; o que de fato eles fizeram juntos, Jair? Piscinão de quatro milhões? Isso não existe, em Poá por exemplo foram investido mais de quarenta milhões. E era pra ser muito melhor, tendo em vista a aproximação do Gambale ao governador João Doria. Ele acabou de aprovar para Doria, um empréstimo de mais de 8 bilhões, para onde vai todo este dinheiro? O deputado precisa fazer uma Live sobre isso, por que ele não faz?”, disse Rafú.

FICOU CHATEADO SIM

Dr. Rafú Jr também questionado se teria ficado chateado com a postura dos vereadores que venceram as eleições o apoiando e, no dia seguinte, já estavam na base de apoio da atual gestão ele disse: “ Não vou mentir, fiquei sim. Imagina você, Jair. Na campanha, o grupo do Gambale vez muitos ataques a mim, eu e os vereadores que naquele momento estavam me apoiando se mostravam do meu lado e diziam que nunca fariam parte daquele grupo; só que no dia seguinte, já estavam saindo em fotos com o deputado e a prefeita. É mesmo que concordar com todas as perseguições contra mim. Mas por exemplo, o vereador Roberto de Souza, se manteve na dele, me respeitou, e isso eu valorizo muito”.

VÍDEO DE PRISIONEIRO

Rafú também fez questão de tocar no assunto sobre aquele vídeo divulgado nas vésperas das eleições, onde o ex-prefeito da cidade que está preso a mais de quatro anos, Acir Filló, gravou e pessoas divulgaram nas redes sociais. No vídeo, o ex-prefeito pedia apoio ao Rafú, e todos sabem, que um apoio de alguém que está preso por corrupção, atrapalha e muito uma campanha. Mas sobre este assunto, irei abordar em um momento mais oportuno, até porque, este fato está sendo investigo pela Justiça e que sabe em breve, saberemos quem mandou ou pagou para a realização deste material sujo.