Com exclusividade ao Grupo Cenário, o ex-candidato a prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Dr. Rafú Jr, concedeu entrevista, de forma online, ao programa Bom Dia Cenário; é a primeira vez que o médico fala com um Veículo de Comunicação, após a sua derrota nas urnas, em 15 de novembro, com a vitória da professora Ferrazense Priscila Gambale (PSD).

O Dr. Rafú Jr agradeceu pelo convite da emissora e tratou de explicar alguns pontos sobre o seu “suposto sumiço”, após o pleito de 2020. Segundo ele, o seu projeto social continua acontecendo, mas de forma reduzida devido a pandemia e a sua estadia em Ferraz permanece.

O entrevistado falou do atual Governo Municipal e fez diversas críticas; ele colocou-se como oposição ao mandato da prefeita Priscila Gambale, no qual questionou sobre Zeladoria, Iluminação Pública e atenção aos bairros mais afastados da cidade e criticou o mandato do deputado estadual Rodrigo Gambale (PSL), dizendo que não consegue ver o que o parlamentar já fez ou trouxe pelo município e também as suas ações no Hospital Regional de Ferraz. Rafú Jr disse que os irmãos Gambale se preocupam apenas com Lives, mas que apresentam feitos da gestão passada, sem muitas novidades.

O Dr. Rafú Jr foi claro em dizer que não será candidato a deputado nas eleições de 2022, encerrando por vez alguns rumores de pessoas que já davam como certa a sua candidatura. Ele deixou claro que nesse momento que se dedicar a sua família, os seus negócios e a sua profissão. Ao ser questionado se ele apoiaria alguém da cidade ou de fora, ele disse que vai seguir as orientações do Partido Liberal, sigla que é filiado e, caso se agrade dos nomes, poderá conceder apoio.

Confira a entrevista com o Dr. Rafú Jr no link abaixo: https://www.facebook.com/tvcenariooficial/videos/597816804523342