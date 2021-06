A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, já atendeu mais de 50 bairros com zeladoria, desde o início do ano. Entre os serviços realizados estão recapeamento, tapa-buraco, limpeza de galerias, vias, bocas de lobo, sarjetas e bueiros, de praças e terrenos públicos, corte de mato, poda de árvores, pintura e manutenção em geral.

As ações mais urgentes dos bairros são as roçagens e tapa-buracos, por isso, a pasta busca atender as áreas em sistema de cronograma, para que todos possam ser beneficiados com as melhorias. Na atual gestão, foram utilizadas 22 toneladas de massa para os tapa-buracos nos diversos bairros.

Manter as ruas limpas, o bairro bem cuidado é uma meta da Administração Pública, para que os munícipes possam desfrutar da qualidade de vida que isso proporciona, de acordo com o Prefeito Eduardo Boigues. “As pessoas precisam ter o básico e mesmo com poucos recursos, nós estamos conseguindo organizar aos poucos a demanda da cidade. Ainda temos muito para colocar no lugar, mas nossos cidadãos merecem o mínimo de dignidade”, pontua.

Já o secretário da pasta, Alexandre Oliveira, o Xandão, explica que os bairros são contemplados de acordo com o grau de urgência. “A gente atende todos os bairros, são muitos serviços, mas seguimos um cronograma de maior necessidade para dar mais mobilidade e segurança para os moradores”, detalha.

O secretário reforça que o objetivo é realizar esse trabalho periodicamente em toda a cidade. “Para manter o município limpo e longe de focos de doenças, além de a prefeitura fazer a parte dela é necessário que a população colabore evitando jogar lixo doméstico ou entulhos em locais públicos e em terrenos baldios. A participação do cidadão importantíssima”, disse o secretário.

Bairros já contemplados:

Louzada, Jardim América, Jardim Patrícia, Jardim Silvestre, Vila Japão, Vila Maria Augusta, Piratininga, Vila Sônia, Jardim Canaã, Recanto Mônica, Parque Marengo, Vila Esperança, Jardim Itaquá, Village, Jardim Gonçalves, Vila São Carlos, Jardim Paineira, Monte Belo, Jardim Nicea, Jardim Maria Rosa, Jardim Caiuby, Parque Industrial, Jardim Amazonas, Maragogipe, Jardim Moraes, Quinta da Boa Vista, Califórnia, Jardim São Manoel, Parque Viviane, Jardim Joandra, Jardim Nova Itaquá, Manoel Feio, Aracaré, Jardim Rio Negro, Josely, Centro, Vila Bartira, Morada Feliz, Jardim Altos de Itaquá, CDHU, Estação, Perobal, Jardim Fiorello, Parque Viviane II, Vila Celeste, Jardim Odete, Terra Prometida, Jardim São Paulo, Jardim Luciana, Jardim Itapuã, Santa Helena, Chácara Água da Pedra, Chácara Cuiabá, Jardim do Carmo, Pequeno Coração, Jardim Adriane, Bairro da Tipóia, Palmas de Itaquá e Jardim Paineiras.