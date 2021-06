Luiz de Lima Fernandes participou da ‘1ª Tour do Peixe MTB’ e se classificou em primeiro lugar na categoria de 24 quilômetros _

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, recebeu nesta terça-feira (22/06) o atleta Luiz de Lima Fernandes para parabenizá-lo por sua participação na “1ª Tour do Peixe MTB”, realizada em 13 de junho na cidade de Piracaia. Na oportunidade, ele concorreu na categoria “Tilápia 24 km” e ocupou o pódio de primeiro lugar no evento para amantes do ciclismo e iniciantes.

O campeonato contou com a participação de 400 inscritos, sendo 180 ciclistas na modalidade no qual Fernandes foi destaque. O suzanense explica que o esporte e o “mountain bike” (MTB), mais conhecido como “ciclismo de montanha”, ganhou espaço em sua vida há pouco menos de seis meses por meio do incentivo dos amigos. “Antes eu pedalava só por diversão mesmo. Depois fui procurar saber mais sobre o MTB e gostei da ideia. O caminho percorrido é menos extenso, entretanto a dificuldade é maior por ser em regiões montanhosas”, explicou.

Sobre sua participação no evento, Fernandes relata que foi uma surpresa a colocação e agradece a iniciativa dos amigos. “Eu não tinha pretensão de participar, mas eles fizeram minha inscrição e eu fui. Como nós treinamos todas as noites, me dediquei um pouquinho mais e deu certo. Foi uma experiência incrível, primeira participação em evento deste porte, nem esperava”, afirma.

A próxima edição do evento será realizada em 5 de dezembro e já conta com a participação dele. “Nossa cidade tem ganhado ciclofaixas, o que tem me ajudado muito para os treinos. Inclusive, tenho ido três vezes por semana pedalar na avenida Brasil. Fico feliz pelo incentivo ao ciclismo aqui em Suzano”, disse.

Na ocasião, o chefe do executivo suzanense exaltou a importância da prática esportiva e parabenizou o atleta. “É uma alegria muito grande ver um suzanense se destacando no ciclismo e levando o nome da cidade para outras regiões. Estamos em constante busca para oferecer mais infraestrutura e oportunizar os munícipes a prática de esportes com segurança”, finaliza.

Atualmente, Suzano conta com diversos locais para a prática esportiva, como as ciclofaixas e ciclovias, pista de skate, sinalização para circuitos de caminhadas e academias ao ar livre, para oferecer qualidade de vida à população.