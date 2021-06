A primeira “Virada da Vacina”, promovida pela Prefeitura de Suzano, encerrou as atividades nesta sexta-feira (18/06) com mais um recorde de atendimento. A ação totalizou mais de 19 mil aplicações em 37 horas de acolhimento na Arena Suzano. A megaoperação contemplou sete grupos prioritários na imunização contra a Covid-19 e representa um marco histórico para a Saúde do município na luta contra a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A sexta-feira amanheceu intensa no ginásio esportivo, quando o relógio marcou uma hora da madrugada, já havia recebido 10 mil pessoas. A meta inicialmente estipulada em 12 mil aplicações foi superada às 8 horas da manhã, quando a “Virada da Vacina” já completava um dia com 24 horas consecutivas de atendimento. Durante todo o período, centenas de colaboradores se revezaram para garantir o acolhimento do público presente de maneira ordeira e segura.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, o trabalho conjunto, alinhado entre todas as secretarias, possibilitou o sucesso da operação. “Fizemos algo inédito na região, inclusive sendo destaque com repercussão na esfera estadual. O sentimento que fica é de imensa gratidão e de dever cumprido. Mas a batalha contra a Covid-19 é dura e não podemos baixar a guarda. A atualização do cronograma de atendimentos continua, com novas datas anunciadas em breve. Todas as recomendações sanitárias de combate à pandemia também seguem vigentes, até mesmo para quem já tomou as duas doses da vacina. Use máscara e álcool em gel, lave as mãos e evite aglomerações”, reforçou.

O trabalho que se iniciou às 8 horas do dia anterior, na quinta-feira (17/06), contemplou a primeira dose dos munícipes com comorbidades, as pessoas com deficiência permanente grave, as grávidas e puérperas maiores de idade e os idosos, além dos profissionais da Educação e do Transporte, sendo restrito a taxistas, motoristas e cobradores. Para o titular da pasta de Saúde, a experiência foi muito positiva. “Essa ação ficou para a história de Suzano, agora estudamos repetir o sucesso e promover mais atividades semelhantes. Não podemos perder mais tempo, precisamos vacinar”, afirmou.

Entre os colaboradores envolvidos na ação esteve presente a enfermeira Geraldina Cristina Gabriel, a primeira suzanense imunizada no dia 21 de janeiro. “Para mim, levar mais esperança à população de Suzano é um trabalho que não tem preço. Quero que todos sintam a alegria que eu senti. Seguimos vacinando com muita disposição”, afirmou enquanto prestava atendimento na Arena Suzano.

Outro grande colaborador foi o enfermeiro Flávio Silva. Em depoimento disponível nas redes sociais da Prefeitura de Suzano, o profissional relembrou o trabalho no Hospital de Quarentena, sediado no mesmo ginásio, em 2020. “Hoje eu retorno à Arena para acompanhar essa maratona de vacinação muito especial”, disse esperançoso.

Em toda a ação, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ao lado de sua esposa Larissa Ashiuchi, acompanhou de perto os trabalhos. “É gratificante ver toda essa união em prol do bem maior. Foram mais de 400 pessoas envolvidas, entre servidores e voluntários, que desempenharam um papel fundamental. É realmente algo que nunca imaginamos antes, estamos todos muito orgulhosos, com uma alegria que não cabe no peito”, agradeceu.

Cronograma

O cronograma de imunização contra a Covid-19 terá prosseguimento nas próximas semanas, com datas que ainda serão anunciadas conforme o envio de mais lotes por parte do Governo do Estado. A expectativa é de que, após essa megaoperação, as equipes técnicas da Secretaria Municipal de Saúde e do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus se reúnam novamente para traçar novas determinações.

Vale lembrar que todas as informações são periodicamente atualizadas no link http://bit.ly/CronogramaVacinaSuzano, disponível na página inicial do site www.suzano.sp.gov.br, bem como nas redes sociais da municipalidade, no Facebook (www.facebook.com/prefsuzano/) e no Instagram (www.instagram.com/prefeituradesuzano/). Em caso de dúvidas, a Vigilância Epidemiológica pode ser consultada pelo telefone (11) 4745-2035.