A Prefeitura de Itaquaquecetuba expandiu nesta terça-feira (22) o expediente de oito postos de saúde para a vacinação contra a Covid-19, que passará a ser das 8h às 20h. A vacinação ocorre mediante agendamento até as 15h e a partir desse horário até as 20h, não é necessário agendar. A medida visa contemplar os munícipes que trabalham e não conseguem comparecer nas unidades antes das 15h. Poderão se vacinar a população geral acima de 50 anos e pessoas com deficiência, comorbidade e beneficiários do BPC acima de 18 anos.

Funcionarão com horário estendido as UBSs Centro (rua João Vagnotti, 221), Marengo (avenida Gonçalves Dias, 1.805), Jardim do Carmo (rua Jaú, 26), Odete (rua Visconde de Taunay, 270), Caiuby (estrada dos Índios, 1.125), Piratininga (rua Teófilo Braga, 147), América (avenida Pedro da Cunha Albuquerque Lopes, 2.500) e Josely (rua Floresta, 43). Após as 15h, basta apresentar o RG, CPF e comprovante de endereço, além de laudo, receita ou declaração de acordo com o grupo para se vacinar.

Antes das 15h, essas e as demais unidades seguem com a imunização das 8h às 15h mediante agendamento. Precisa fazer o cadastro (vacinaja.sp.gov.br) e o agendamento (steam360.com.br), apresentar ambos os comprovantes, RG, CPF e comprovante de endereço, além de laudo, receita ou declaração de acordo com o grupo. O ponto drive-thru da Univeritas (avenida Uberaba, 251 – Vila Virgínia) funciona também de segunda a sexta, das 8h às 15h, e não é necessário agendar.

A imunização dos profissionais da Educação com 18 anos ou mais segue na Escola Municipal Benedito Vieira da Mota (rua MMDC, 92 – Centro), das 9h às 16h. É necessário fazer o cadastro pelo Vacina Já Educação (vacinaja.educacao.sp.gov.br), agendar (steam360.com.br) e levar os dois comprovantes, além do RG e CPF.

Gestantes e puérperas podem ir ao Centro de Especialidades (rua MMDC, 58 – Centro), das 8h às 15h. É necessário fazer o cadastro (vacinaja.sp.gov.br), agendar (steam360.com.br) e levar ambos os comprovantes, assim como o RG, CPF e cartão do pré-natal.