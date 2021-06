A prefeita Marcia Bin acompanhada pela secretária de Meio Ambiente, Recursos Naturais e Serviços Urbanos, Claudete Canada, participou esta semana de uma reunião com representantes da Unidade de Negócios Leste da Sabesp, para tratar da atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico, investimentos para a infraestrutura e a regularização da área conhecida como “Raspadão”, localizada na divisa entres as cidade de Poá e Ferraz de Vasconcelos.

Durante a reunião, a prefeita ressaltou os problemas enfrentados pelo bairro do “Raspadão”, onde cerca de 75 famílias vivem sem sistema de água tratada e rede de esgoto. Na ocasião, ela solicitou junto à Sabesp, o apoio e investimento para a realização de obras de drenagem, assim como a regularização do local, para dar aos moradores mais segurança e qualidade de vida.

Os representantes da Sabesp se prontificaram a atender ao pedido da prefeita Marcia Bin quanto ao bairro, propondo-se em agilizar o projeto de implantação da rede de água para as residências, bem como da rede de coleta de esgoto do local.

