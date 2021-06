A Prefeitura de Mogi das Cruzes abre nesta sexta-feira (25/6), às 14 horas, novas vagas para agendamento da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 45 anos ou mais sem comorbidades. A imunização será realizada na segunda (28) e terça-feira (29) nos drive-thru do Pró-Hiper, no Mogilar, e do Bunkyo, na Porteira Preta, e também no Cempre Lourdes Lopes Romeiro Iannuzzi, em Jundiapeba, para quem chega a pé, e também nas unidades de saúde.

O agendamento online deve ser feito no site http://www.cliquevacina.com.br e, para receber a dose no local, o cadastrado deve comparecer munido de documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de endereço.

Também serão disponibilizadas novas vagas para agendamento online de gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da Educação e Transporte (motoristas, cobradores e transportador escolar) com 18 anos ou mais e QR Code emitido pelo Estado que indique Mogi como município de vacinação; taxistas com credencial e alvará da prefeitura de mogi dentro da validade.

Há, ainda, vagas para agendamento de segunda dose das vacinas Coronavac (para quem tomou a primeira dose até o dia 5 de junho) e Astrazeneca (para quem tomou a primeira até o dia 3 de abril).

Lactantes

A Secretaria Municipal de Saúde realiza nesta sexta-feira (25) e sábado (26) a imunização de 230 lactantes que efetuaram cadastro no site oficial até o dia 20 de junho. Esse é o primeiro atendimento desse grupo, começando pelas mulheres que amamentam bebês de meses. Outras lactantes serão contatadas pelas unidades de saúde próximas de suas residências para aplicação da vacina, priorizando sempre as mães dos bebês mais novos (3 meses) para os mais velhos (11 meses).