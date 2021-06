A campanha de vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) contempla nesta sexta-feira (25/06) os suzanenses com 46 anos ou mais. O atendimento desta semana é descentralizado nos três polos de imunização especialmente montados para a aplicação das doses, com acolhimento das 8 às 17 horas e horário estendido na Arena Suzano. O atendimento não requer agendamento e também será aberto para os grupos já beneficiados e para aqueles que ainda não tomaram a segunda dose.

Para garantir a primeira aplicação, o munícipe com 46 anos ou mais deve apresentar documento original com foto, CPF, comprovante de endereço de Suzano no nome do beneficiado e uma filipeta oficial devidamente preenchida com letra legível. A ficha pode ser acessada e impressa no link bit.ly/FichaCovidSuzano. Além disso, o cadastro na plataforma Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br/) é obrigatório.

O atendimento em horário convencional, das 8 às 17 horas, será no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul) e na Escola Municipal (EM) Odário Ferreira da Silva (rua Valdir Dicieri, 305 – Jardim Belém). Já o horário estendido, até as 19 horas, estará disponível na Arena Suzano (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). A unidade também deve ofertar o sistema drive-thru, com entrada pela Avenida Brasil, somente até as 17 horas.

A operação das equipes de Saúde nesta semana teve início na quinta-feira (24/06), contemplando com a primeira dose as pessoas com 48 anos ou mais e os demais grupos prioritários já beneficiados anteriormente. Na oportunidade, 4.373 aplicações foram efetuadas na primeira dose. Já na segunda aplicação, 56 pessoas concluíram o ciclo.

Neste primeiro índice, estão incluídas 21 lactantes que também receberam a vacina, chamadas por meio do cadastro prévio disponibilizado pela Vigilância Epidemiológica de Suzano. Sendo assim, os índices elevam Suzano para 81.480 aplicações na primeira dose e 26.805 na segunda.

Vale reforçar que cada grupo atendido tem especificidades, sendo exigidos diferentes itens comprobatórios para cada situação, além da documentação de praxe estipulada para a primeira e para a segunda aplicação. O quadro com datas e orientações sobre a vacinação na cidade pode ser acessado pelo link bit.ly/CronogramaVacinaSuzano, disponível na página inicial do site www.suzano.sp.gov.br.

Todas as informações também são diariamente atualizadas nas redes sociais da municipalidade, no Facebook (www.facebook.com/prefsuzano/) e no Instagram (www.instagram.com/prefeituradesuzano/). Em caso de dúvidas, o telefone da Vigilância Epidemiológica é o (11) 4745-2035.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano