Após 20 dias de uma busca incessante, chega ao fim a fuga do Serial Killer Lázaro Barbosa, de 32 anos. Segundo informações preliminares, o meliante trocou tiro com a polícia no momento da captura, foi baleado e não resistiu aos ferimentos, chegando a óbito.

A busca pelo assassino envolveu mais de 200 agentes, helicópteros, drones e cães farejadores em Goiás e no Distrito Federal. Ele foi capturado e morto em Águas Lindas de Goiás.

A notícia da prisão do meliante partiu do próprio governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que publicou em suas redes sociais:

“Era questão de tempo até que nossa polícia, a mais preparada do país, capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são motivo de orgulho para a nossa gente. Goiás não é Disneylândia de bandido”.