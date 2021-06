Nesta segunda-feira (28), às 14 horas, será liberado no site www.cliquevacina.com.br o agendamento da vacinação contra Covid-19 para pessoas com 43 anos ou mais, contemplando, ainda, todas as faixas etárias já contempladas anteriormente. Também será liberado o agendamento para outros grupos como portadores de comorbidades, deficiências permanentes graves, profissionais da educação e do transporte.

O agendamento é obrigatório para o recebimento da dose. No dia da vacinação, que acontecerá na quarta (30/6) e quinta-feira (01/7) é necessário comparecer ao local portando documento com foto, CPF, comprovante de endereço e comprovante de agendamento do Clique Vacina.

Para diminuir o tempo de espera, todos os grupos podem realizar o cadastro no Vacina Já, sistema do Governo do Estado de São Paulo, acessando o www.vacinaja.sp.gov.br . Para os profissionais que precisam do QR Code, como motoristas, cobradores e profissionais de Educação, o agendamento é obrigatório para o recebimento da autorização e orientação sobre o município de vacinação.

Janssen

Mogi das Cruzes recebeu 3.410 doses da vacina Janssen no último final de semana. O principal diferencial deste imunizante em relação aos demais já disponíveis é a necessidade de apenas uma dose, atingindo eficácia de até 85% para casos graves da doença depois de 28 dias da aplicação.

Esta vacina foi produzida com adenovírus humano e por tecnologia de DNA recombinante. Elas virão em ampolas com 5 doses de 0,5ml cada em suspensão pronta para o uso, sem necessidade de diluição, como é o caso da vacina da Pfeizer. Isso facilita o uso das vacinas deste fabricante para drive-thrus, por exemplo.

Parte desse novo lote já está sendo destinada à vacinação de pessoas em situação de rua. O trabalho começou nesta manhã no Pró-Hiper. “Fizemos essa opção por conta dessas pessoas não ficarem em abrigos fixo, evitando uma possível dificuldade para aplicação da segunda dose”, explica a secretária municipal de Saúde, Andréia Godoi.

Com esse primeiro lote da Janssen, Mogi das Cruzes passa de 227 mil doses já recebidas, somando de outros laboratórios (Astrazeneca, Coronavac e Pfizer). Até esse momento, o município já aplicou 158.942 primeiras doses e 49.193 segundas doses.