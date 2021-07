Liderança educacional e a participação na construção do orçamento do munícipio para a Educação estão na pauta da rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes com as formações realizadas pela Secretaria Municipal de Educação. Este trabalho formativo traz novas perspectivas para os profissionais e também promove um novo momento colaborativo e participativo na construção das políticas públicas para a área.

As formações contemplaram mais de 200 profissionais, entre as equipes gestoras de escolas e creches, além da supervisão de ensino e equipe técnica da Secretaria de Educação. “É um momento de diálogo com nossos profissionais para a construção do pacto municipal pela educação em Mogi das Cruzes. A educação é o centro do desenvolvimento da cidade e todos vamos nos mobilizar para oferecer uma educação de alto desempenho para os pequenos mogianos”, destacou o secretário de Educação, André Stábile.

O curso Liderança Educacional: Construindo um caminho da era da informação para a era da Sabedoria, realizado em parceria com a Escola de Governo e Gestão e ministrado pelo professor José Henrique Porto, teve início em maio e está sendo concluído na próxima semana. “Foi muito relevante entender melhor o meu perfil e também perceber o quanto minhas potencialidades e fragilidades podem interferir e contribuir no trabalho geral na escola. Além disso, conhecer as diferentes personalidades, ainda que brevemente, permite direcionar melhor as estratégias para o trabalho”, avaliou a diretora da Emesp Profa Jovita Franco Arouche, Juliana Nascimento de Souza Mattos .

Orçamento participativo

Na última sexta-feira (25/06), foi realizada uma formação sobre o orçamento da Educação para a construção de documentos como o Plano Plurianual (PPA), que terá vigência de 2022 a 2025, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), LOA (Lei Orçamentária Anual) e o Plano Municipal de Educação (PME). O objetivo do encontro foi subsidiar as escolas com informações para que elas participem da elaboração deste planejamento estratégico para educação dos próximos anos.

A apresentação foi feita pelo secretário adjunto Caio Callegari. “Temos uma janela de oportunidade para que todos participem. É um processo colaborativo para que possamos pensar e construir juntos o futuro que queremos para a educação”, disse. As equipes irão se reunir até a próxima sexta-feira, dia 2 e encaminharão o que foi dialogado nas unidades escolares para a equipe de supervisão. Em julho, a Secretaria de Educação fará outras formações realizadas pelos departamentos Pedagógicos e de Alimentação Escolar.