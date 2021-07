Novo posto de atendimento do Jardim Dona Benta já iniciou o funcionamento nesta terça-feira

Em mais uma medida para fortalecer o empreendedorismo na cidade, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, inaugurou uma nova unidade do Sebrae Aqui nesta terça-feira (29/06). O posto de atendimento especializado fica dentro do Centro Unificado de Serviços (Centrus) da região norte, anexo ao supermercado Nagumo, localizado na avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta. O espaço auxiliará os empreendedores nos procedimentos para formalização de seu próprio negócio.

A unidade contará com dois agentes especializados para atender a grande quantidade de demandas dos empreendedores e empresários da região norte, tornando o serviço mais acessível para todos, pois evita a necessidade do interessado se locomover até a unidade central. Por meio do Sebrae Aqui, é possível se informar sobre requisitos e procedimentos para abrir um negócio, receber orientação técnica adequada e todo tipo de suporte para colocar as ideias em prática e empreender de maneira consistente e segura. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Esta é a terceira unidade do serviço no município, que já conta com uma no Centro Unificado de Serviços (Centrus) e outra na sede da Associação Comercial e Empresarial (ACE). O espaço, sediado no Centrus Norte, é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Suzano, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a ACE e o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio).

Só neste ano, o Centrus Norte já realizou mais de 500 atendimentos acerca dos serviços disponibilizados pelo Sebrae, principalmente para os Microempreendedores Individuais (MEIs). Com a nova unidade especializada, a expectativa é que muito mais pessoas sejam beneficiadas, por causa da facilidade de deslocamento e pela oferta do atendimento técnico completo do órgão.

O funcionamento presencial do posto para atendimento segue todas as medidas de prevenção necessárias, com a limitação do número de atendimentos simultâneos, cadeiras espaçadas com a distância mínima de 1,5 metros, disponibilização de álcool gel, medição da temperatura e uso obrigatório de máscaras. Tais ações servem para preservar a saúde de empreendedores e agentes de atendimento em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A cerimônia de inauguração, que aconteceu às 10 horas, recebeu a benção do padre Luís Hidalgo, do Jardim Gardênia, e contou com a participação de diversas autoridades públicas do município, como o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo; o secretário municipal de Governo, Alex Santos; o presidente da Câmara Municipal de Suzano, Leandro Alves; e os vereadores José de Oliveira, Marcos Antonio dos Santos e Artur Takayama.

Também estiveram presentes o gerente do Centrus Norte, Arronez Junior; o gerente do Nagumo, Francisco de Assis; e a coordenadora do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), Jéssica Carneiro; a diretora de Desenvolvimento Humano do Instituto Virtutis, Francisca de Oliveira; o representante da FGV, Jeferson de Oliveira; o presidente da ACE, Fernando Fernandes; o diretor de Relações Públicas da associação, Cristiano Homan; e o gerente administrativo Rudamir Fernandes.

Representando o órgão estadual de forma presencial, participaram da solenidade a gerente do Escritório Regional do Sebrae no Alto Tietê, Gilvandra Figueiroa, e as agentes que atuarão na unidade, Fátima das Dores e Simone Gomes. O diretor de Administração e Finanças do Sebrae São Paulo, Guilherme Campos, participou de forma on-line, e o presidente do Conselho do Sebrae-SP, Tirso Meirelles, enviou um vídeo parabenizando o novo centro de atendimento suzanense.

De acordo com Gilvandra, o Sebrae Aqui fornece acesso a todos os serviços necessários para que a população interessada possa empreender. Ela ainda lembrou que, em 2019, o Sebrae do município foi premiado na ACE pelo maior número de inscrições em todo o Estado. “Esta conquista é uma prova de como os postos de atendimento do órgão são transformadores e importantes para a população, promovendo informação de qualidade e assistência capacitada, principalmente para os MEIs. A nova unidade representa um avanço para Suzano em termos de apoio e incentivo ao empreendedorismo”, afirmou.

Na oportunidade, o chefe do Executivo suzanense ressaltou o nível de excelência dos serviços prestados pelo Sebrae, com o qual a administração municipal já cultiva uma longa parceria. “Esta nova unidade trará praticidade para todos da região norte, que agora dispõe de uma estrutura própria de atendimento. Além disso, os trabalhos continuam, no momento já estamos pleiteando uma quarta unidade para beneficiar a região sul, do distrito de Palmeiras. É mais uma medida para auxiliar os comerciantes de Suzano, fornecendo meios para que todos possam viabilizar seu negócio de forma rápida e fácil. Com isso, fortalecemos nossa economia”, destacou.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano