Atendimento será de quarta a sexta-feira nos três polos de imunização e no drive-thru

O novo cronograma de vacinação contra a Covid-19 foi anunciado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira (28/06), contemplando os munícipes na faixa etária de 40 a 45 anos de idade. O acolhimento será segmentado, de quarta a sexta-feira (30/06 a 02/07), com dias específicos para cada idade, a fim de diluir a demanda de atendimento nos três polos especiais de imunização em Suzano.

As pessoas com 44 e 45 anos devem procurar atendimento logo na quarta-feira (30/06), enquanto a quinta e sexta-feira (01 e 02/07) serão dedicadas aos suzanenses de 42 a 43 anos e de 40 a 41 anos, respectivamente. A aplicação não requer agendamento, porém exige documentação e cadastro prévio na plataforma Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br).

Para garantir a primeira dose, além do cadastro no Vacina Já, o munícipe deve apresentar documento original com foto, CPF, comprovante de endereço de Suzano no nome do beneficiado e uma filipeta oficial devidamente preenchida com letra legível. A ficha pode ser acessada e impressa no link bit.ly/FichaCovidSuzano.

O atendimento nesta semana será no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul) e na Escola Municipal (E.M) Odário Ferreira da Silva (rua Valdir Dicieri, 305 – Jardim Belém), ambos no horário convencional, das 8 às 17 horas; bem como na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), com horário estendido até as 19 horas. Já o sistema drive-thru, com entrada pela Avenida Brasil, será das 8 às 17 horas.

É importante lembrar que os polos ainda deverão prestar acolhimento a todos os demais grupos prioritários contemplados anteriormente, além de ofertar a segunda dose a todos aqueles que aguardam a aplicação, com aprazamento até o dia 2 de julho.

“Além dos suzanenses com 40 anos ou mais com ou sem comorbidades, também estaremos imunizando todos os públicos já contemplados anteriormente. É válido frisar ainda a importância da segunda dose, que garante uma resposta imunológica contra a Covid-19”, destacou Ishi.

De acordo com o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, a nova faixa etária contemplada representa mais um salto na campanha de imunização. “Estamos focados em acelerar esse atendimento porque a dose aplicada é sinônimo de mais vida. Para cada vacinado, ficamos com a sensação de alívio e mais esperança de dias melhores. A vacina está chegando para todos”, comemorou.

O quadro com datas e orientações sobre a vacinação na cidade pode ser acessado pelo link bit.ly/CronogramaVacinaSuzano, disponível na página inicial do site www.suzano.sp.gov.br. Vale reforçar que cada grupo tem especificidades, sendo exigidos diferentes itens comprobatórios para cada situação, além da documentação de praxe estipulada para a primeira e para a segunda aplicação.

Todas as informações também são diariamente atualizadas nas redes sociais da municipalidade, no Facebook (www.facebook.com/prefsuzano/) e no Instagram (www.instagram.com/prefeituradesuzano/). Em caso de dúvidas, o telefone da Vigilância Epidemiológica é o (11) 4745-2035.

Crédito das fotos: Maurício Sordilli/Secop Suzano