Poá é uma das cidades contempladas pelo programa “São Paulo Acolhe”, do Governo do Estado de São Paulo. O convênio foi assinado nesta terça-feira (29/06) no Palácio dos Bandeirantes pela prefeita Marcia Bin e irá beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social que perderam um parente para a Covid-19, desde março de 2020.

Para ter o benefício o munícipe precisa estar inscrito no CadÚnico, com renda mensal de até três salários mínimos. Serão pagas seis parcelas de R$ 300, do mês de julho até o mês de dezembro deste ano (2021).

Para se cadastrar, as famílias devem acessar o site www.bolsadopovo.sp.gov.br e inserir o Número de Identificação Social (NIS) para a sua elegibilidade ou procurar uma das unidades dos CRAS do município, das 9 às 16 horas.