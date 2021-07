Curso já disponibilizou 17 aulas exclusivas para acesso das mais de 300 alunas inscritas

O primeiro semestre do nono curso das Promotoras Legais Populares, promovido pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), disponibiliza nesta terça-feira (29) a 17ª aula do ano e a última do primeiro semestre. A temática deste encontro é “Redes sociais”, com o jornalista Paulo Pavione. O conteúdo está disponível no canal “TV Prefeitura de Suzano”, no Youtube (bit.ly/TVPrefeituradeSuzano).

Assessor de imprensa e coordenador de Comunicação da Prefeitura de Suzano, Pavione tem amplo repertório em redes sociais, com capacitação em “Gestão de Mídias Sociais”, pela Universidade Belas Artes, e em “Comunicação Pública”, pela Cásper Líbero. “Durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as redes sociais foram um importante veículo para aproximar as pessoas. É um meio essencial, mas precisamos ter a consciência de que tudo o que postamos deve ser checado, já que disseminar notícias falsas é um crime”, ressaltou.

Especialista em “Marketing Político e em Campanhas Eleitorais” pela PUC-SP, o jornalista explicou como as redes sociais passaram a não ser apenas um espaço de lazer, mas também um ambiente de trabalho. “Muitas pessoas utilizam essas plataformas como principal fonte de renda, com a venda de produtos ou a exposição de seus serviços. É muito importante entender o perfil como a porta de entrada para o seu trabalho ou marca”, complementou.

Para a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, foi muito importante trazer esse debate sobre as redes sociais como local de empreendedorismo, já que muitas pessoas confundem o perfil profissional e o pessoal. “Aqui no Saspe oferecemos diversos cursos para empreendedores da cidade, todos gratuitos e de fácil inscrição. Unir essa força dos conhecimentos técnicos com o poder das redes sociais para alavancar os negócios das nossas alunas é uma oportunidade muito positiva”, destacou.

Segundo a dirigente, esta pausa para o recesso será muito importante para as futuras PLPs colocarem todas as aulas em dia, para retornar para o segundo semestre com os conteúdos atualizados e firmar o compromisso com o conhecimento. “Entendemos que a rotina agitada do trabalho mais a vida pessoal podem tornar difícil acompanhar o material às terças-feiras, mas é essencial assistir todos os conteúdos. Por isso, neste mês, sugerimos colocar todo o material em dia para retornar ao segundo semestre com novas aulas exclusivas”, finalizou.

Balanço do primeiro semestre

Nestas 17 semanas, o curso de Promotoras Legais Populares teve a oportunidade de permear por temas que transformaram diferentes aspectos da vida das alunas. Desde a história do feminismo no Brasil, em uma didática e detalhada explanação com a advogada Rosana Chiavassa, até o “Direito do Paciente”, um tema discutido com frequência neste período de pandemia e que foi debatido pelo advogado Leonel Correa Neto.

As alunas também tiveram conteúdos exclusivos sobre “Direito do Consumidor”, “Direito Penal”, “Metanoia”, “Meio Ambiente”, entre outros. O curso é completamente gratuito e está sendo lecionado de maneira virtual, devido à pandemia. A turma 2021 conta com mais de 300 inscritas e deve terminar a grade de conteúdos em novembro.

Crédito das fotos: Maurício Sordilli/Secop Suzano