A coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, Adriana Martins, faz um alerta a população para que faça o cadastro prévio na plataforma Vacina Já, da Secretaria de Estado da Saúde.

O cadastro já está aberto para a população em geral, considerando o calendário do Plano Estadual de Imunização, que prevê a vacinação de jovens acima de 18 anos, e serve para acelerar o processo de imunização nos municípios, à medida em que recebem os imunizantes para os grupos.

Em alguns municípios da região, este é o único cadastro exigido para a aplicação da vacina. “É importante que a população se conscientize do seu papel e faça o cadastro nas plataformas de agendamento disponibilizadas pelos municípios e no Vacina Já. Isso auxilia os municípios no planejamento para a imunização, bem como é uma ferramenta utilizada pelo Estado ao contabilizar as doses que serão enviadas aos municípios para determinados grupos”, disse a coordenadora.

Para efetuar o cadastro basta acessar o site www.vacinaja.sp.gov.br.