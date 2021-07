Ferraz de Vasconcelos ultrapassou a marca de 50 mil vacinados com a primeira dose contra a Covid-19. O número foi atingido no último sábado (26), com a realização do “Arraial da Vacinação”, que ocorreu em quatro polos de imunização. Na oportunidade, mais de 1,8 mil pessoas tomaram a primeira dose.

No evento, foram vacinados os ferrazenses com idades de 45 e 46 anos ou mais. A imunização foi temática e os munícipes ainda levaram um doce para casa ao final da aplicação. Além da Igreja Nossa Senhora da Paz, no Centro, o público-alvo também pôde se vacinar nos postos de saúde da Vila São Paulo, Vila Santo Antônio e Cidade Kemel.

Já nesta terça-feira (29), a imunização continua para pessoas de 43 anos ou mais, além dos grupos que já estavam sendo imunizados anteriormente: pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais, pessoas com deficiência com 18 anos ou mais, gestantes e puérperas com 18 anos ou mais com ou sem comorbidades, profissionais do transporte e da saúde.

A prefeita de Ferraz, Priscila Gambale, comemorou os 50 mil vacinados com a primeira dose e ainda destacou a importância da segunda aplicação. “É uma vitória imensurável chegarmos a este número de pessoas vacinas contra a Covid na nossa cidade. Estamos muito satisfeitos com o trabalho que está sendo desenvolvido neste sentido. Mas ainda queremos uma maior adesão no que diz respeito à segunda dose, que é muito importante, visto que somente com ela é possível a proteção total contra a doença”, ressaltou a chefe do Executivo ferrazense.

Já a titular da pasta, Kelly Hungria, destacou a logística da vacinação no município. “Atualmente, durante a semana, temos oito polos vacinando contra o novo coronavírus, o que inclui a Igreja da Paz, que imuniza até às 20 horas por meio do Corujão da Vacinação. Além disso, a xepa tem sido de grande valia para a nossa cidade, apesar de o objetivo ser sobrarem doses”, explicou Kelly.

Texto: Leticia Riente – MTB: 87999/SP/Secom Ferraz. .

Foto: Jucélio Salvador/Secom Ferraz.