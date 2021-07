A prefeita Priscila Gambale visitou nesta quinta-feira (24) as obras das futuras instalações do Poupatempo de Ferraz de Vasconcelos. Acompanhada do vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke, do secretário de Governo, Jackson dos Santos, da secretária de Cultura, Rosemeire Crossi, além do diretor dos supermercados Veran, Luiz Romantini, a gestora verificou que a execução dos serviços está de acordo com o cronograma planejado.

A arquitetura do local contará com um boulevard para receber os cidadãos que procurarem o serviço, além de uma estrutura moderna, eficiente e segura.

A prefeita Priscila comentou sobre a qualidade dos serviços prestados pelo Poupatempo. “Ferraz terá em breve o serviço de atendimento à população melhor avaliado no Estado de São Paulo. Essa é uma grande conquista para o município”, disse a prefeita.

A nova unidade faz parte do plano de expansão, anunciado em agosto de 2020 pelo governo paulista, que prevê a incorporação dos serviços do Detran ao atendimento do Poupatempo. Com a integração, as Ciretrans serão transformadas em Poupatempo, permitindo que o cidadão seja atendido no mesmo local.

Entre os serviços oferecidos, além do Detran.SP, estão o Instituto de Identificação (IIRGD) e taxas cobradas pelas prefeituras, facilitando ainda mais a vida do munícipe que poderá se deslocar menos para cumprir com suas obrigações.

O Poupatempo de Ferraz de Vasconcelos será instalado nas dependências do supermercado Veran, localizado na Rua Tito Temporim, e a expectativa é que seja inaugurado até o mês de outubro.

Texto: Jucelio Salvador – MTB: 33858/SP/SeCom Ferraz.

Foto: Jonathan Andrade/Secom Ferraz.