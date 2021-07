Dados foram levantados pela Câmara Técnica de Finanças do CONDEMAT

A região do CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê registrou um aumento de 25,1% na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no período de janeiro a maio de 2021, comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados foram levantados pela Câmara Técnica (CT) de Finanças.

De acordo com o levantamento, nos primeiros cinco meses deste ano a região arrecadou R$834.632.482,81, enquanto de janeiro a maio do ano passado foram arrecadados R$667.089.739,49. Os números mostram ainda que os 12 municípios do CONDEMAT registraram, individualmente, o aumento do principal tributo estadual, com variações de 14,9% a 29,8%.

Para o coordenador da CT e secretário de Finanças de Arujá, Caio Araújo, esse aumento na arrecadação é um sinal da retomada econômica gradativa nos municípios. “Esse aumento foi importante, sobretudo, para auxiliar nos investimentos no combate à pandemia, haja vista que o tesouro municipal tem sido preponderante para tal, além disso é um indicativo da retomada econômica dos municípios”, avaliou.

O ICMS incide sobre atividades de comércio e prestação de serviço específicas, além da industrialização de produtos. Os recursos, repassados aos municípios pelo Governo do Estado, são direcionados ao Tesouro Municipal.