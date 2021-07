O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, recebeu na tarde desta quinta-feira (01/07) a imunização contra a Covid-19. O atendimento ao chefe do Executivo suzanense, de 42 anos, ocorreu no sistema drive-thru do polo central de vacinação, localizado na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). Nesta sexta-feira (02/07), a campanha tem prosseguimento e atende ao público de 40 e 41 anos.











Ashiuchi compareceu ao polo por volta das 14 horas, acompanhado pela primeira-dama Larissa Ashiuchi. Na oportunidade, o prefeito recebeu a dose do imunizante Janssen, sendo a vacina de dose única destinada à faixa etária do público-alvo. Ao todo, Suzano recebeu 2.380 doses desse imunizante que está sendo aplicado na cidade desde a última quarta-feira (30/06).

No sistema de drive-thru, o chefe do Executivo suzanense comentou sobre a importância da vacinação. “Ao longo de todos esses meses acompanhei de perto a força-tarefa empenhada nesta campanha pela vida e aguardei ansiosamente pela minha vez. A emoção é forte, só quem enfrentou a doença e perdeu pessoas queridas sabe o que representa esse momento. Meu desejo é que todos possam tomar a dose o quanto antes para ter mais alívio e esperança no coração. Deixo aqui meus sinceros agradecimentos a todo o pessoal da Saúde e aos demais colaboradores que nos ajudam nessa missão”, disse emocionado.

Outra suzanense vacinada na ocasião foi a deputada federal Katia Sastre. A parlamentar também compareceu ao sistema drive-thru do polo central e comemorou a imunização. “Tenho muito orgulho da minha cidade e fiz questão de me vacinar em Suzano, onde a campanha está muito bem organizada e se destaca como modelo a ser seguido. A logística adotada tem sido determinante para o sucesso da ação, com atendimento rápido e sem aglomeração. Estou muito feliz em ver a vacina chegando nos braços dos brasileiros. Em nome do prefeito Rodrigo, cumprimento toda a equipe envolvida na operação. Seguimos juntos trabalhando por um município cada vez melhor”, elogiou.

Além do prefeito e da deputada, outras 5.379 pessoas receberam a primeira dose em Suzano nesta quinta-feira, em uma ação descentralizada que contemplou as três regiões da cidade. Só no polo Arena, 3.338 munícipes foram vacinados, enquanto na região norte outros 1.057 suzanense buscaram atendimento. Já em Palmeiras, o polo de referência garantiu a dose de 986 pessoas.

Os indivíduos de 40 anos ou mais, além de todos os de demais grupos contemplados que ainda não receberam aplicação, serão atendidos nesta sexta-feira (02/07). O acolhimento estará disponível no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul) e na Escola Municipal (E.M) Odário Ferreira da Silva (rua Valdir Dicieri, 305 – Jardim Belém), ambos no horário convencional, das 8 às 17 horas; bem como na Arena Suzano, com horário estendido até as 19 horas. Já o sistema drive-thru, com entrada pela Avenida Brasil, será das 8 às 17 horas.

Para receber a primeira dose, será necessário apresentar documento original com foto, CPF, comprovante de endereço de Suzano no nome do beneficiado e uma filipeta oficial devidamente preenchida com letra legível. A ficha pode ser acessada e impressa no link bit.ly/FichaCovidSuzano. Além disso, o pré-cadastro na plataforma Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br/) é indispensável.

A oferta da segunda dose também estará disponível nos polos. Para isso, basta apresentar documento original com foto, CPF e cartão de vacinação adquirido na primeira etapa. Até o momento, o município contabiliza 129.908 aplicações contra a Covid-19, sendo 98.127 na primeira dose, 29.881 na segunda e 1,9 mil com a dose única. Desta forma, a cidade atinge a marca de 45,53% da população imunizada.

O quadro com datas e orientações sobre a vacinação na cidade pode ser acessado pelo link bit.ly/CronogramaVacinaSuzano, disponível na página inicial do site www.suzano.sp.gov.br. Vale reforçar que cada grupo tem especificidades, sendo exigidos diferentes itens comprobatórios para cada situação, além da documentação de praxe estipulada para a primeira e para a segunda aplicação.

Todas as informações também são diariamente atualizadas nas redes sociais da municipalidade, no Facebook (www.facebook.com/prefsuzano/) e no Instagram (www.instagram.com/prefeituradesuzano/).

Crédito das fotos: Irineu Junior/Secop Suzano