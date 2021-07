O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, divulgou nesta terça-feira (29) que o município obteve a Certidão Negativa de Débitos (CND). Isso significa que a Administração está com o nome limpo depois de tantos anos no vermelho. Com essa liberação, Itaquá poderá receber investimentos do Governo do Estado e emendas parlamentares para infraestrutura e melhorias na qualidade de vida da população.





“É um grande presente para nossa gente. Obrigado aos nossos servidores, secretários e à Câmara Municipal pelo empenho nessa conquista. Agradeço também a cada munícipe que confia no nosso trabalho. Podem ter certeza que um novo futuro para Itaquá já começou”, destacou o prefeito ao anunciar a conquista.

Somente em emendas estaduais, foi conquistado cerca de R$ 19 milhões, que serão utilizados nas áreas de infraestrutura, saúde, segurança, cultura e esporte. Já com recursos federais, os benefícios serão para as pastas que tratam de infraestrutura, saúde, segurança, esporte, educação e turismo, com R$ 21 milhões. Além dos R$ 23 milhões do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e R$ 2,7 milhões do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (FUMEFI).