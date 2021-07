A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Obras Públicas, iniciou nesta semana, os serviços de drenagem na Vila Lúcia, com o objetivo de combater as enchentes que ocorrem no bairro durante o período de chuvas fortes.





Neste momento é realizada a instalação de uma rede de tubulação nas ruas Lúcia Verônica Marchini e Benedito Estancial. Além disso, a obra prevê a implantação de caixas de captação das águas pluviais para sanar os problemas de alagamentos.

Os trabalhos seguirão durante as próximas semanas e devem ser concluídos até o início do mês de agosto.