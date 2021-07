Nos primeiros 180 dias de 2021 a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos teve como norte investimentos em ações estruturais e sociais, além, da organização administrativa.





A cidade obteve conquistas importantes como o início da construção de uma nova bacia de contenção, também conhecida como piscinão, com 5.400 metros quadrados, 4,8 metros de profundidade, capacidade para armazenar 18 milhões de litros de água e que irá solucionar o problema das enchentes que ocorrem no Centro da cidade.

Outra obra importante iniciada é a do Poupatempo que em breve atenderá a população. A administração também retomou nove de onze obras que estavam paralisadas há algum tempo.

Na questão estrutural e de zeladoria o foco foi na Operação Tapa Buraco, limpeza e troca das antigas luminárias por novas de led, além da entrega da primeira pista de caminhada do município.

A prefeita Priscila Gambale destacou que os desafios encontrados pela atual gestão estão sendo enfrentados com muita responsabilidade.

“Sabíamos da situação da Prefeitura, uma cidade com R$ 305 milhões em dívidas, ao invés de ficarmos reclamando, fomos em busca das soluções com muita responsabilidade, encontrando parceiros e viabilizando projetos importantes”, comentou a prefeita.

Na área social a população foi beneficiada com a entrega de mais 10 mil cestas básicas e a criação do Bolsa Ferraz, o maior programa de geração de renda da cidade, que vai beneficiar até mil pessoas.

Outro destaque positivo desses primeiros seis meses é a campanha contra a Covid-19 que atingiu a marca de 56 mil pessoas imunizadas com a primeira dose e 15 mil com a segunda aplicação, sendo destaque na região pela organização e estratégia, fazendo com que o município atenda os públicos determinados pelo calendário.