A Prefeitura de Itaquaquecetuba por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizou eleição para os representantes do Conselho Municipal de Políticas Culturais – biênio 2021/2022. O processo eleitoral ocorreu no espaço multifuncional da pasta. Ao todo, nove entidades estavam inscritas, destas, somente sete foram homologadas. A primeira reunião está marcada para o dia 06 de julho, na sede da Secretaria de Cultura onde tomarão posse e elegerão o presidente e vice-presidente do Conselho.

Durante a eleição, foram escolhidas cinco instituições por voto direto, que representarão a Sociedade Civil e mais cinco indicados pelo poder público (Secretaria de Cultura, Desenvolvimento Social, Educação, Turismo e Jurídico). O Conselho Municipal de Políticas Culturais é um órgão colegiado consultivo, deliberativo e normativo; integrante da estrutura básica do órgão municipal responsável pela difusão cultural, com composição paritária entre poder público e sociedade civil.

A secretária de Cultura, Maria Ana Rosa, a Nena, explica que, “ Os representantes do Poder Público serão indicados nesta semana e, encaminhados para o setor jurídico, que enviará ao gabinete do prefeito para nomeação por decreto”.

Já para o secretário-adjunto de Cultura, Armando Bueno, o conselho elabora, acompanha e fiscaliza as políticas públicas relacionadas à cultura da cidade. “Além, é claro, de intermediar as demandas da classe artística com a Secretaria de Cultura e representar os agentes culturais com opiniões e decisões importantes sobre, por exemplo, o fundo municipal de cultura”.