A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Poá, por meio do

Fundo Social de Solidariedade, inicia a distribuição da segunda remessa

das cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social.

A administração municipal disponibiliza um link em seu site oficial a

partir deste sábado (03/07), para que o munícipe possa fazer a consulta

do seu nome e o dia para retirada.

De acordo com o chefe de Gabinete e secretário interino da pasta, Lucas

Bertagnolli, a distribuição será realizada na próxima semana, entre

segunda e quinta-feira (05 e 08/07), no Almoxarifado Central do

município (rua Capanema, 125, Centro). “Vamos fazer a distribuição em

uma área mais acessível para todos, estamos preparando uma logística que

tem como objetivo agilizar esse processo de distribuição em prol dessas

famílias”, afirmou.

Segundo o secretário interino, a entrega será feita por ordem alfabética

com o objetivo de evitar aglomerações em virtude da pandemia. “Vamos

adotar todos os procedimentos de segurança para realizar a distribuição

sem colocar em risco os munícipes. O link para consulta e o cronograma

de entrega já estão disponíveis no site oficial da Prefeitura

(www.prefeituradepoa.sp.gov.br)”, explicou.

O cronograma prevê a entrega das cestas básicas em ordem alfabética para

os munícipes que constam na lista, sendo que as pessoas com os nomes

iniciados com as letras de A a D, receberão os alimentos na próxima

segunda-feira (05/07); de E a J na terça-feira (06/07); na quarta-feira

(07/07), será a vez das pessoas com os nomes iniciados com as letras de

K a N e, por fim, na quinta-feira (08/07), de O a Z.

Esta remessa será direcionada para as famílias inscritas no cadastro

único com renda declarada mensal per capita de R$ 0 a 89 reais e com 1

(um) filho de 0 a 17 anos. “Já àquele que estava na primeira lista e não

conseguiu pegar a cesta, pode retirá-la a partir de segunda-feira

(05/07), na sede do Fundo Social de Solidariedade de Poá, que fica na

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social”, finalizou.

CRONOGRAMA DA SEGUNDA ETAPA:

Local: Almoxarifado Central – rua Capanema, 125, Centro

Segunda-feira – 05/07

Letras / Beneficiados

A – B – C – D

Terça-feira – 06/07

Letras / Beneficiados

E – F – G – H – I – J

Quarta-feira – 07/07

Letras / Beneficiados

K – L – M – N

Quinta-feira – 08/07

Letras / Beneficiados

O – P – Q – R – S – T – U – X – Z