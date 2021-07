A Prefeitura de Mogi das Cruzes lançou nesta semana a Patrulha Ambiental, da Guarda Municipal. O novo grupamento atuará em uma parceria entre as Secretarias Municipais de Segurança e do Verde e Meio Ambiente, trabalhando principalmente na preservação das áreas de proteção ambiental.

O grupamento reúne quatro guardas municipais, que contam com um veículo específico, com tração 4×4 para circular em locais de mais difícil acesso. O trabalho será desenvolvido por meio de patrulhamento em áreas de proteção ambiental e de proteção permanente, além da verificação de denúncias apresentadas pela população.

“Esta é uma iniciativa inédita em Mogi das Cruzes para garantir a preservação da natureza, impedindo, por exemplo, ocupações irregulares, desmatamento, entre outros crimes contra o meio ambiente”, destacou o prefeito Caio Cunha.

Os integrantes também estão passando por um treinamento específico para o trabalho de fiscalização ambiental. Ele terá 68 horas destinadas a estudos teóricos das questões incidentes em solo, água, uso e ocupação, fauna, flora, Direito Penal e Processo Administrativo. Além disso, serão 20 horas práticas, com demonstrações exemplificativas mais ocorrentes em termos de fiscalização ambiental.

A criação da Patrulha Ambiental fortalece o trabalho desenvolvido pela Prefeitura na preservação ambiental do município. Localizada entre as serras do Itapeti e do Mar, com represas, nascentes e o rio Tietê cortando o seu território, Mogi das Cruzes conta com áreas importantes de proteção ambiental. O novo grupamento participará das ações para evitar a degradação ambiental no município, bem como ocupações irregulares, desmatamentos e práticas irregulares.

O trabalho também colaborará com as ações de segurança nas áreas mais afastadas, que são desenvolvidas pela Patrulha Rural. Os dois grupamentos também atuarão integrados em algumas ações, razão pela qual membros de ambos participam do treinamento.

A Patrulha Ambiental faz parte da estrutura da Guarda Municipal de Mogi das Cruzes para o atendimento da população. Além da Patrulha Rural, a corporação também conta com a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), a Patrulha Maria da Penha, a Ronda Escolar e as Rondas Ostensivas com Motocicletas (ROMO), além das viaturas de patrulhamento de área.

Denúncias ou a comunicação de emergências para a Guarda Municipal podem ser feitas pelo telefone 153, da Central Integrada de Emergências Públicas (CIemp), que funciona 24 horas por dia.