A Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana deu início nesta segunda-feira (05/07) aos trabalhos de sinalização horizontal e vertical na estrada do Areião, que liga a rua Dr. Prudente de Moraes ao Jardim Maitê. O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ao lado do titular da pasta, Claudinei Galo, e do vice-prefeito Walmir Pinto, acompanhou a intervenção, que deve chegar ao fim ainda nesta semana.

Na ocasião, os agentes realizavam a revitalização da sinalização viária em mais de um quilômetro de extensão, beneficiando a via com pintura de guias, de postes, de faixas de pedestres e de lombadas, além da linha contínua. A equipe da pasta ainda está substituindo placas de trânsito e toponímicas, ou seja, objetos com nomes de ruas ou de lugares.

O trabalho dá sequência às ações de pavimentação da estrada. Em cerca de seis meses, o local recebeu recuperação de base do asfalto com impermeabilização, aplicação de ligante e binder, que é uma espécie de massa utilizada para nivelar o pavimento. Na sequência, foi colocada a capa asfáltica reforçada e com uma espessura maior.

“Nosso serviço é realizado sempre por último. Ou seja, após a pavimentação de toda a via, zeladoria completa, como limpeza, capinação e reparos na iluminação pública, viemos realizar as pinturas e ajustes finais. É uma conquista para a mobilidade urbana da cidade, contribuindo para a movimentação segura da população e o livre tráfego de veículos”, enalteceu Galo.

Ao lado do prefeito, Walmir Pinto elogiou a qualidade do serviço e destacou o ganho da comunidade, que por anos pediu por avanços na localidade. “É uma alegria vir aqui hoje e ver um asfalto novo. Essa é uma importante via, que recebe inúmeros veículos pesados. Por isso, havia essa necessidade de melhorias. Parabenizo o prefeito Rodrigo Ashiuchi e a todos que se empenharam nesta manutenção”, disse.

O chefe do Executivo suzanense, por sua vez, também agradeceu o empenho das equipes da prefeitura, assim como o apoio dos deputados estadual André do Prado e federal Marcio Alvino, que auxiliaram de maneira direta na conquista de verba para revitalização da estrada do Areião.

“Todo o apoio é bem-vindo, principalmente quando propicia avanços significativos para a cidade. O local precisava de atenção e, avançando com pavimentação por diversas regiões, conseguimos contemplar a estrada do Areião, que agora tem pavimento novo, recebeu toda a zeladoria necessária e uma nova sinalização de trânsito. Tudo isso garante mais qualidade de vida aos moradores e motoristas. Obrigada a cada servidor que atuou por aqui e agradeço os suzanenses pela paciência. Seguimos trabalhando por Suzano”, concluiu Ashiuchi.

