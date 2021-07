A Prefeitura de Mogi das Cruzes abre novos agendamentos online da vacinação contra a Covid-19 nesta próxima semana. Nesta terça-feira (06/7), às 8 horas, serão liberadas 1.600 vagas para pessoas com 40 anos ou mais. Na quarta (07/07), às 8 horas, serão disponibilizadas segundas doses. A população deve ficar atenta para não efetuar o cadastro erroneamente e, desta forma, tirar a vaga de quem precisa complementar a imunização.

As vagas de segunda dose são destinadas com exclusividade para quem tomou a primeira dose da Astrazeneca até o dia 15 de abril e a primeira dose da Coronavac até o dia 12 de junho. “Estamos pedindo que as pessoas respeitem rigorosamente o calendário e fiquem atentas para evitar agendamentos errados”, alerta a chefe da Vigilância Epidemiológica, Lilian Peres Mendes.

Todos os agendamentos devem ser feitos no www.cliquevacina.com.br . Para tomar a primeira dose, o munícipe deve apresentar, no local agendado, documento pessoal com foto, CPF e comprovante de endereço. Já a segunda dose exige, ainda, apresentação do comprovante da primeira.

A programação em Mogi das Cruzes está seguindo o cronograma de imunização por faixas etárias divulgado pelo Governo do Estado e as vagas são disponibilizadas de acordo com os quantitativos de doses enviadas ao município.