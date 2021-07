A campanha de imunização contra o novo coronavírus (Covid-19) já garantiu a aplicação para 51,6% da população adulta de Suzano, sendo um público estimado em 220.330 pessoas. Ao todo, a vacina já chegou a 113.880 munícipes, dos quais 2.213 tomaram o imunizante de dose única e 30.144 já completaram a segunda etapa. Nesta semana, a previsão é de que as pessoas com 37 anos ou mais sejam contempladas na quinta-feira (08/07).

O índice de imunização superior a metade da população adulta foi conquistado durante a ação do último sábado (03/07), que garantiu a aplicação aos suzanenses de 38 e 39 anos, além dos demais grupos prioritários e cidadãos que aguardavam a segunda dose. Na ocasião 5.629 pessoas foram vacinadas nos três polos especiais de imunização. Só na última semana, de quarta-feira a sábado, cerca de 24 mil novas aplicações foram contabilizadas na cidade. O prefeito Rodrigo Ashiuchi também compareceu ao polo principal e acompanhou de perto o trabalho das equipes de Saúde, que preparam um atendimento especial com o tema junino.

“Esse é nosso segundo ano sem festa junina, mas os trabalhadores preparam um clima especial para este sábado. Em meio a tantos desafios, a vacina nos traz mais esperança e as cores juninas dão mais alegria. Sem dúvidas, a decoração deu um toque diferenciado à nossa campanha”, elogiou.

Já o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, destacou que a vacinação em Suzano tem caminhado dentro das condições esperadas, sem intercorrências que comprometesse o devido atendimento. “Logo nos primeiros dias de 2021 firmei um compromisso com a campanha de imunização contra a Covid-19, contando com o apoio de um corpo técnico extremamente competente. Juntos traçamos a logística da vacinação em Suzano, considerando os protocolos sanitários estipulados para o enfrentamento à pandemia e outros fatores relevantes para a segurança do público e dos nossos trabalhadores. Agradeço o empenho de cada servidor nessa jornada. Tem sido dias intensos, mas em breve venceremos essa batalha”, disse.

Nesta quinta-feira (08/07), a campanha avança no município contemplando as pessoas maiores de 37 anos de idade. A documentação de praxe para a primeira dose continua a mesma, sendo necessário apresentar documento original com foto, CPF, comprovante de endereço de Suzano no nome do beneficiado e uma filipeta oficial devidamente preenchida com letra legível. A ficha pode ser acessada e impressa no link bit.ly/FichaCovidSuzano. Além disso, o pré-cadastro na plataforma Vacina Já (https://www.vacinaja.sp.gov.br/) é indispensável.

O atendimento estará disponível no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul) e na Escola Municipal (E.M) Odário Ferreira da Silva (rua Valdir Dicieri, 305 – Jardim Belém), ambos no horário convencional, das 8 às 17 horas; bem como na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), com horário estendido até as 19 horas. Já o sistema drive-thru, com entrada pela Avenida Brasil, será das 8 às 17 horas. Para tomar a segunda dose, basta apresentar documento original com foto, CPF e cartão de vacinação adquirido na primeira etapa.

O quadro com datas e orientações sobre a vacinação na cidade pode ser acessado pelo link bit.ly/CronogramaVacinaSuzano, disponível na página inicial do site www.suzano.sp.gov.br. Vale reforçar que cada grupo tem especificidades, sendo exigidos diferentes itens comprobatórios para cada situação, além da documentação de praxe estipulada para a primeira e para a segunda aplicação.

Todas as informações também são diariamente atualizadas nas redes sociais da municipalidade, no Facebook (www.facebook.com/prefsuzano/) e no Instagram (www.instagram.com/prefeituradesuzano/).

Crédito das fotos: Maurício Sordilli/Secop Suzano