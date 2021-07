Seguindo as diretrizes do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) de São Paulo, Poá estende a campanha de vacinação contra a influenza (gripe) e começa a vacinar toda a população com mais de seis meses de idade, a partir da próxima segunda-feira (12/07).

Até o momento, mais de 21 mil poaenses do público-alvo foram imunizados contra H1N1, H2N3 e a influenza B. Entretanto, a ampliação do Departamento de Vigilância em Saúde tem como objetivo alcançar o maior número de pessoas possíveis.

Para se vacinar é muito simples, basta ir até a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua residência, com a carteirinha de vacinação e um documento com foto, das 9 às 15 horas.

A vacinação contra a gripe é ainda mais importante no período de inverno e também ajuda a reduzir sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19.

Por isso não perca essa oportunidade! Vacine-se!