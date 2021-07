RENATINHO FEDERAL?

Agora a brincadeira está querendo começar a ficar séria de vez. Isso porque, o jovem e ex-vereador Renatinho se Ligue, foi convidado por alguns partidos grandes do país, a ser candidato a deputado federal por Ferraz de Vasconcelos e região. Que Renatinho já se consolidou na cidade como uma grande liderança, isso já está bem claro, tanto que em 2020 ele obteve 1736 votos, e foi o quarto candidato a vereador mais votado em Ferraz de Vasconcelos; e só não está vereador, pois seu partido PSDB não conseguiu o número de votos suficientes para fazer vereadores. Entrei em contato com Renatinho que, confirmou a sondagem de alguns partidos para que ele seja candidato a deputado federal, porém, segundo ele, não tem nada certo, mas não descartou a possibilidade de ser sim candidato.

BOLSA FERRAZ OU LISTA VIP?

Semana passada, após a divulgação dos 100 primeiros nomes que iniciarão os trabalhos no programa emergencial “Bolsa Ferraz”, muitas denúncias de supostos favorecimentos começaram a circular na cidade. Em uma delas, uma munícipe divulgou um áudio onde falava sobre a esposa do ex-vereador Valtinho do Ipanema que estava presente na lista, e que ela, que estava desempregada e precisava da vaga, estava de fora. Assim que este áudio começou a circular nas redes sociais, entrei em contato com o ex-vereador para ouvir a sua versão. Segundo ele, ela fez sim a inscrição, e que estava dentro do processo legal e que não teve nenhum tipo de favorecimento por parte de ninguém. O fato é que, diversas pessoas estão chateadas com o programa que, segundo elas, mais parece uma Lista VIP com amigos do rei, do que uma lista de pessoas que estão de fato precisando ser contratadas por serem de extrema vulnerabilidade social. A prefeitura por sua vez, nega todas as especulações de favorecimento e continua afirmando que o processo está totalmente de acordo com o esperado e com total (LISURA).

POLÍTICOS PROFISSIONAIS

Tem pessoas que entram na política para ser porta-voz do povo. Eles não se cansam de correr atrás de soluções para ajudar a sociedade nas demandas do dia a dia. Porém, tem aquelas figuras que surgem meio que do nada, que são verdadeiros fantoches, e servem única e exclusivamente para serem personagens de eleição. Pode perceber, eles não fazem nada de bom, vivem se gabando por feitos de outras pessoas como se fosse dele, e são verdadeiros cachorrinhos de estimação de políticos profissionais. Pessoas assim, a população precisa tomar cuidado, pois, logo eles aparecem como candidatos a algum cargo público para continuar mamando e mesmo não tendo feito nada, conseguirão novamente enganar o povo.

DEU UM BREQUE NAS LIVES

A prefeita da cidade, Priscila Gambale, parece que mudou um pouco o foco, depois que recebeu o título do médico e ex-candidato a prefeito de Ferraz Dr. Rafú Júnior de “Prefeita das Lives”. Agora não se sabe se ela mudou o foco após as críticas da oposição ou por perceber que o seu engajamento na internet tinha caído muito. Mas o que importa mesmo é trabalho na rua, e isso, até por conta de alguns secretários que estão se destacando neste governo, como Nicolas da pasta de serviços Urbanos e Cláudio Squizato do Meio Ambiente, as coisas parecem não estar tão mal para a nova Administração. É claro que aquele amor todo da população de início de mandato já acabou e é muito normal. Já dá para perceber algumas críticas e cobranças nas próprias publicações da prefeitura, outra coisa que é muito normal também. Na verdade, daqui para frente é que iremos ver se o atual Governo vai engrenar de vez ou irá apenas continuar dando sequência às ações do ex-prefeito Zé Biruta.