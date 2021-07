O ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Waldemar Marques de Oliveira Filho, o Dema, falecido no sábado, dia 03, vítima de complicações da Covid-19, no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, poderá ter o seu nome eternizado na denominação de uma medalha que seria concedida a pessoas locais ou empresas que se destacaram na luta contra a doença. O ex-gestor da cidade de 1997 a 2000, tinha 69 anos.

Esse tipo de homenagem ao saudoso ex-prefeito ferrazense está sendo elaborado por meio de um projeto de decreto legislativo pelo vereador, David Francisco dos Santos Júnior (PSD), o David Júnior. De acordo com a proposta, a possível concessão da “Medalha Prefeito Waldemar Marques de Oliveira Filho” seria feita por indicação dos vereadores, porém, o autor precisa levar em consideração a relevância do feito.

Além disso, o texto destaca ainda que a comenda seria entregue em sessão solene especialmente convocada pelo presidente da Câmara Municipal para essa finalidade. Segundo David Júnior (foto), a sua iniciativa visa estimular os atos de atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, a promoção e a recuperação de pacientes da pandemia. O texto protocolado não tem data para ser votado.

“Na verdade, seria uma homenagem dupla, ou seja, ao ex-prefeito Dema (foto) e as pessoas ou empresas que de alguma maneira contribuíram para o enfrentamento a crise sanitária”, diz David Júnior. Por sua vez, o parlamentar lamenta que até o último balanço divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, nesta terça-feira, dia 06, 311 ferrazenses perderam a luta contra a Covid-19.

Realizações

Na sua gestão, Dema canalizou o Córrego Itaim, no centro, construiu o Complexo Viário Vereador Marcos Luiz da Silva, no Jardim Tinoco, o posto de saúde, no Jardim Luiz Mauro e a creche Vereador Geraldo da Silva, no Jardim Temporim. Além disso, ele reativou a Guarda Civil Municipal (GCM) e edificou as bases comunitárias da Polícia Militar, na Praça da Independência e no Parque São Francisco, entre outras.