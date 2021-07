Na última sexta-feira, 02 de julho, o programa Bom Dia Cenário entrevistou Fernando Haddad, ex-prefeito do município de São Paulo, ex-ministro da Educação dos Governos Lula e Dilma e candidato ao cargo de presidente da República nas eleições de 2018.

Fernando Haddad, tem 58 anos, nascido em São Paulo é descendente de família Libanesa. Ele é professor universitário, advogado e político brasileiro. Haddad é professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo – USP, mesma instituição que se graduou bacharel em Direito, mestre em Economia e doutor em Filosofia.

Filiado ao Partido dos Trabalhadores, desde o ano de 1985, foi Ministro da Educação no Governo do então presidente Luís Inácio Lula da Silva de 2005 a 2012, no qual criou o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), fez a implementação da Universidade Aberta do Brasil e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, assim como a implementação do Programa Universidade para Todos (ProUni) e a reformulação e ampliação do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Sagrou-se vitorioso nas eleições municipais do São Paulo, no qual foi o 51º prefeito da cidade entre 2013 a 2016. Em 2018, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indeferir a candidatura de Lula, lança sua campanha como candidato à Presidência da República nas eleições gerais no Brasil, no qual recebeu mais 31 milhões de votos no primeiro turno e 47.040.906 votos no segundo turno, o equivalente a 44,87% dos votos válidos; nesse pleito, foi eleito o candidato Jair Bolsonaro (PSL).

Fernando Haddad é casado com a dentista Ana Estela Haddad, no qual tem dois filhos: Frederico e Ana Carolina.

Durante toda a entrevista, Haddad mostrou-se animado e determinado nas suas respostas, bem como nos questionamentos dos internautas que acompanhavam a Live. Ele tem fez projeções e revelações de possíveis alianças para as eleições de 2024.

Acompanhe a entrevista na íntegra de Fernando Haddad, pelo link abaixo. https://www.facebook.com/1660900050796782/videos/796252941065208