As equipes masculina e feminina de Xadrez de Ferraz de Vasconcelos conseguiram bons resultados e já têm pódio garantido na 1ª Taça de Xadrez Virtual do Consórcio dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). O torneio é coordenado pela Secretaria de Esportes de Ferraz e terá a final presencial no dia 24 de julho, no ginásio Marcílio Guerra.

A uma rodada da classificação, a equipe masculina se mantém invicta, com 3 vitórias. Estão na disputa com Ferraz as cidades de: Guarulhos, Santa Branca, Santa Isabel e Salesópolis. A quinta e penúltima rodada acontecerá entre os dias 17 e 19 e definirá os finalistas e acontece de forma virtual por meio da plataforma Lichess. Nesta etapa, Ferraz enfrentará Santa Isabel e Guarulhos vai compete contra Salesópolis.

A equipe feminina compete com outras duas cidades, Guarulhos e Santa Isabel. O time ferrazense participou de duas partidas, tendo uma vitória e uma derrota. Agora a equipe espera o resultado da rodada entre as duas outras equipes para a classificação da final.