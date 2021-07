Na última segunda-feira (5) Ferraz de Vasconcelos chegou na marca de 61.866 pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Esse número corresponde a 36,70% da população adulta. Outras 15.184 pessoas já tomaram a segunda dose do imunizante.

Os dados são da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura e compõem o Vacinômetro – que é divulgado diariamente nas redes sociais da administração para manter a população informada sobre a situação da cidade.

Na quarta-feira (7), quem tem 37 anos ou mais poderá procurar um dos pontos para receber sua dose.

A vacinação está disponível nos postos de saúde do: Jardim Rosana, Jardim Bela Vista, Vila Margarida, Vila São Paulo, Cidade Kemel, Santo Antônio e Jardim Yone, até às 13 horas. O “Corujão da Vacinação” segue até quinta-feira atendendo das 8h às 20h na Igreja Nossa Senhora da Paz, na Vila Romanópolis.

Para se vacinar, basta levar documento de identidade e comprovante de endereço.

A prefeita Priscila Gambale comemorou os dados e está otimista com os números. Ela espera que a cidade complete os 100% da imunização antes de 15 de setembro, que é o prazo máximo dado pelo Plano São Paulo, desenvolvido pelo governo do Estado, para a realização da campanha. “Vamos continuar em ritmo acelerado e contamos com a ajuda da população para atingir todas as faixas etárias e garantir a imunização de todos”.

Texto: Sandra Paulino – MTB: 46.572/SP/SeCom Ferraz.

Fotos: Jonathan Andrade