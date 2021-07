Na última sexta-feira, 02 de julho, a prefeitura de Ferraz de Vasconcelos publicou a lista de classificados do programa Bolsa Ferraz e a primeira lista de convocação para comprovação das informações dos participantes.

O programa Bolsa Ferraz é destinado para aqueles e aquelas que, através das informações previstas no edital, atendem aos pré-requisitos estabelecidos. Os selecionados receberão uma bolsa auxílio no valor de mil reais, cumprindo uma carga horária de 30 horas, quadro dias por semana e um dia destinado para cursos de qualificação em parceria com Senai, Senac e/ou outras entidades de grande porte. Os participantes do programa também terão direito a uma cesta básica.

O vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke, destacou: “foram chamados neste primeiro momento 100 pessoas para que não haja aglomeração por conta da pandemia. Nas próximas semanas chamaremos os demais classificados. Aqueles que não atenderem os critérios vão sendo substituídos por outros inscritos, então, todos ainda têm chance de estar entre os mil, por conta de desclassificações e desistências”.

Vale salientar que cerca de 3.900 pessoas foram qualificadas como aptas para participar do Bolsa Ferraz, lembrando que dessas, até 1.000 serão chamadas conforme os critérios estabelecidos no decreto municipal, a saber: o tempo que o morador do município está desempregado, a quantidade de dependentes de até 18 anos e também a renda per capita.

Na terça-feira, 06 de julho, um segundo chamado foi publicado no site da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos convocando mais 100 classificados para comprovar as informações cadastrais, pela seguinte documentação: RG, CPF, Título de Eleitor, comprovante de endereço, carteira de trabalho do titular e demais membros que compõem a renda familiar, certidão de nascimento dos dependentes e, para as pessoas com deficiência, laudo com CID.

Os documentos em questão devem ser apresentados no anfiteatro da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, situado na rua Pedro Foschini, 200, Vila Romanópolis, no período das 09h às 16h.