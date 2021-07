O mês de julho começou e com ele as inscrições para as novas oficinas culturais, que são realizadas pela Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo de Poá, em parceria com o Instituto Poiesis e o governo estadual. Para participar, os interessados devem fazer a inscrição via internet (links abaixo). As vagas são limitadas e estão liberadas para todo o Estado de São Paulo.

De acordo com o secretário da pasta, Ariel Borges, os munícipes têm elogiado a realização das oficinas culturais. “Está sendo muito positivo, pois durante este período de pandemia, não é possível encontrar muitas opções culturais e, desta forma, essas oficinas têm suprido essa ausência”, afirmou.

O secretário enfatizou que essa parceria com o Instituto Poiesis e o Governo do Estado tem proporcionado ótimas opções à população. “Já foram realizadas inúmeras oficinas e todas com grande aceitação e intensa participação dos poaenses. O interessado deve ficar atento para a abertura das inscrições e garantir a sua participação”, destacou Ariel Borges.

Nesta etapa há diversas opções como marketing digital, poesia para mulheres, origamis, street dance, jogos teatrais, entre outras atrações. “Algumas oficinas têm limite de vagas e após serem preenchidas, as inscrições se encerram imediatamente. Por isso, é bom garantir a oportunidade o quanto antes”, afirmou o secretário.

Segue abaixo o link para inscrições:

30 vagas por turma (inscrições até 20/07)

Oficina: Corpo e Expressão – A Emoção na Cena

Data e horário: 10 de agosto, das 14h às 16h

Link da inscrição: https://forms.gle/yFtGzPAvDDG7JLrP6

30 vagas por turma (inscrições até 21/07)

Quero Ser Artista Visual. E Agora?

Turma A – 10 e 12 de agosto, das 14h às 16h

Turma B – 06, 12 e 13 de agosto, das 10h às 12h

Link da inscrição: https://forms.gle/6QK7hfmYX6raVEmi6

30 vagas por turma (inscrições até 27/07)

Oficina de Podcasts com Ferramentas Gratuitas

Turma A – 09, 10 e 11 de agosto, das 10h às 12h

Turma B – 16, 17 e 18 de agosto, das 10h às 12h

Turma C – 23, 24 e 25 de agosto, das 10h às 12h

Link da inscrição: https://forms.gle/cfBCvUzb72JNzyEa8

50 vagas (inscrições até 20/07)

Oficina: Clube da Leitura – Um Olhar a Partir do Futebol

Datas e horário: 09, 11, 16, 18, 23 e 25 de agosto, 18h às 20h

Link da inscrição: https://forms.gle/xGrHF5QE1wUycCd47

Oficina de Criação Poética: Liberdade e Limite na Poesia

Turma A – 09 e 11 de agosto, das 18h às 20h

Turma B – 16, 18, 23 e 25 de agosto, das 18h às 20h

Link para inscrição: https://forms.gle/LovZ88Bq6quJRoCv7

50 vagas (inscrições até 21/07)

Práticas Artísticas no Enfretamento às Opressões

Turma A – 10, 12 e 17 de agosto, das 18h às 20h

Turma B – 16, 18 e 23 de agosto, das 14h às 16h

Link para inscrição: https://forms.gle/6wTUZjwu6sDP7cme8

FOTO: Rodrigo Nagafuti – Secom Poá