Órgão realiza a retirada de cobertores novos de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas; medida foi implantada buscando proteger os colaboradores em meio à pandemia

A Campanha do Agasalho 2021, realizada pelo Fundo Social de Solidariedade de Suzano, ganhou uma nova ferramenta. Isso porque os munícipes e empresários que desejam contribuir com a doação de cobertores novos poderão agendar com a equipe do órgão a retirada in loco. A solicitação deve ser feita por telefone (11) 4745-2188, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

De acordo com a presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a iniciativa busca proteger as pessoas que estão contribuindo em meio à pandemia. “Sabemos que, no cenário em que vivemos, o deslocamento até a sede do Fundo Social pode ser difícil. Por isso sentimos a necessidade de oferecer este novo formato, para incentivar a doação de quem gostaria de ajudar, mas não pode sair de casa”, informou.

Larissa explica ainda que, ao agendar a retirada, a equipe busca em até 72 horas os cobertores no local desejado, em dias úteis, entre 8 e 16 horas. “Ao ligar para o Fundo Social, no número 4745-2188, vamos anotar todos os dados e já organizar o melhor dia para acolhimento dos itens. É uma forma fácil e rápida, visando a segurança de todos”, disse.

Além do formato de agendamento, as doações seguem sendo acolhidas na sede do Fundo Social (rua Baruel, 501 – centro / sala 224 – 2º andar). Todas as peças serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

Com o tema “Compartilhe o Calor Humano”, a Campanha do Agasalho 2021 faz referência justamente ao período de distanciamento social, incentivando a empatia e amor ao próximo. “Estamos trabalhando com uma grande ‘rede’ de solidariedade. Sabemos que este período de inverno é muito intenso e poder conectar as pessoas que querem ajudar com aquelas que precisam é um papel essencial do Fundo Social, tendo em vista que sempre buscamos desempenhar com muito carinho e empatia”, finalizou.

Crédito das fotos: Maurício Sordilli/Secop Suzano