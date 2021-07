A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social informa que a partir desta terça-feira (13/07) inicia a distribuição da 3º remessa das cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. A distribuição será realizada na Secretaria de Segurança Urbana, localizada na Rua Monteiro Lobato, nº 170, vila Júlia, das 9 às 16 horas.

Nesta terceira etapa, serão beneficiadas as famílias inscritas no cadastro único com renda mensal de até R$ 89 e que não tenha crianças ou adolescentes na composição familiar.

As entregas serão realizadas para as pessoas em ordem alfabética:

Terça-feira (13/07): nomes de A a D

Quarta-feira (14/07): nomes de E a J

Quinta-feira (15/07): nomes de K a O

Sexta-feira (16/07): nomes de P a Z

Para saber se está contemplado nesta terceira remessa, basta acessar o nosso site

(www.prefeituradepoa.sp.gov.br), clicar no banner do Mutirão Contra a Fome e informar o número do NIS.