Ações de manutenção e conservação beneficiarão espaços de lazer de todos os bairros da cidade

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura deu continuidade nesta semana ao novo ciclo de seu cronograma de zeladoria pelas praças de Suzano. A iniciativa tem como objetivo garantir as devidas manutenções para todos os espaços de convivência da cidade. Os trabalhos seguem em andamento pelos bairros, com previsão de beneficiar todo o município até o final de agosto.

As equipes já passaram por diferentes pontos, como a Vila Amorim, a Vila Urupês e a Praça Cidade das Flores, no centro. Durante esta semana, os agentes do setor ainda contemplaram três praças do Parque Maria Helena e mais duas do Jardim Casa Branca. Os trabalhos seguirão para o Jardim São Bernardino e para a Cidade Miguel Badra ao longo dos próximos dias. A equipe atende um bairro por vez, promovendo serviços de capinação, roçagem, varrição, jardinagem, limpeza e manutenção completa das estruturas públicas.

Para contemplar todos os pontos do município, o Viveiro Municipal segue um cronograma oficial, que prevê o atendimento das 68 praças de Suzano, incluindo as rotatórias da Cidade Miguel Badra. Além destas, outros seis espaços usados para atividades de lazer também são acolhidos pela programação fixa de limpeza.

A intensificação de esforços na zeladoria para os espaços de convivência teve início em 8 de fevereiro deste ano, como uma diretriz estabelecida pela nova coordenação da unidade, sob a tutela da primeira-dama Larissa Ashiuchi. Desde então, cada praça da cidade já recebeu três vezes os serviços completos de revitalização. Atualmente, a equipe cumpre a quarta onda de manutenções.

Segundo Larissa, a Diretoria de Praças, Parques e Jardins mantém um acompanhamento constante destes ambientes. A iniciativa permite que os agentes possam fornecer as devidas manutenções de forma periódica, com previsão de ações gerais entre um e dois meses, de acordo com as demandas. “Nosso objetivo é manter a preservação destes espaços, garantindo que a população tenha acesso a lugares limpos e conservados para lazer e entretenimento. Trabalhamos diariamente para tornar Suzano uma cidade cada vez mais bonita”, destacou.

Créditos das fotos: Irineu Junior/Secop Suzano e Wanderley Costa/Secop Suzano