A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano promove ao longo do mês de julho uma série de benefícios e oportunidades aos comerciantes da cidade, em alusão ao dia 16 de julho (sexta-feira), data em que se celebra a importância da categoria. Entre as ações, estão consultorias e condições especiais disponibilizadas aos associados.





Ao longo do mês, a ACE está oferecendo a realização de consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), que permite o acesso ao “Acerta Essencial”, um conjunto de informações que auxilia o empreendedor a tomar melhores decisões de crédito e facilita o processo de vendas ao cliente externo.

Também há descontos especiais para a emissão do “Certificado Digital”, uma tecnologia que funciona como uma carteira de identidade virtual que conta uma assinatura juridicamente válida que facilita transações on-line, como Internet Banking, declaração de Imposto de Renda, entre outros.

A associação também vai promover, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), consultorias gratuitas aos empreendedores suzanenses. Os encontros, que serão feitos de maneira remota, se pautam na orientação e aconselhamento nas áreas de Planejamento, Marketing e Marketing Digital, Finanças, Inovação e Jurídico.

O Sebrae também está oferecendo um curso sobre técnicas de vendas voltadas exclusivamente para a criação de lojas on-line. Para se inscrever, é preciso manifestar interesse pelo site https://bit.ly/3ir8hgk. O curso tem vagas limitadas e será ministrado entre os dias 26 e 30 de julho.

De acordo com o presidente da ACE Suzano, o empresário Fernando Fernandes, a parceria com Sebrae é fundamental, pois dá assistência aos dirigentes de comércios em Suzano e os ajuda a solucionar problemas internos e externos, além de sanar possíveis dúvidas. O agendamento da consultoria pode ser realizado por telefone, pelo número (11) 4744-8400.

Por fim, Fernandes destaca que as ações do Mês do Comerciante foram pensadas como forma de dar incentivo e instrução aos lojistas que têm interesse em impulsionar seus negócios. “Os serviços ofertados são essenciais por oportunizarem uma melhor formação aos gestores para que desenvolvam seus empreendimentos de maneira segura, a partir das novas ferramentas e tecnologias que estão à disposição. A ACE segue firme neste sentido, de apoiar e de orientar a todos os seus associados”, finalizou.