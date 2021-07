A prefeita poaense Marcia Bin esteve reunida na manhã da última segunda-feira (12/07), com o secretário executivo do programa estadual Cidade Legal, Eric Rodrigues Vieira, com o objetivo de estreitar laços e discutir o andamento de projetos de regularização fundiária que se encontram em andamento no município. O encontro foi na Secretaria de Habitação de São Paulo.

Participaram da reunião o secretário municipal de Obras Públicas do município, Ricardo Leão; o diretor de Habitação de Poá, Antônio Carlos e a vereadora Patrícia Bin, além de técnicos do Governo do Estado. “Temos diversos projetos em andamento junto ao governo estadual, por meio do programa Cidade Legal. Essa reunião foi importante para agilizarmos esses processos e estudarmos a possibilidade de iniciar os novos projetos de regularização em prol da cidade e dos munícipes”, afirmou a chefe do Poder Executivo.

FOTO: Rodrigo Nagafuti – Secom Poá