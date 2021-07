Residencial será entregue no próximo mês e tem capacidade para acolher 34 famílias

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, visitaram nesta quinta-feira (15/07) o novo empreendimento imobiliário “Residencial Casa Tech”, que será entregue em agosto no Parque Santa Rosa. O condomínio é estruturado pela Integra Desenvolvimento Urbano e conta com 34 sobrados.

Na ocasião, as autoridades municipais foram recebidas pelo diretor comercial da construtora, Marcelo Rodrigues, e pela coordenadora do Relacionamento ao Cliente, a engenheira civil Caroline Aguiar, que lhes apresentaram a estrutura do local e as moradias construídas. Segundo os responsáveis, o residencial já é alvo de muita procura e deve beneficiar centenas de pessoas com habitação de qualidade e ampla infraestrutura. O espaço conta com 15 mil metros quadrados e é o quinto empreendimento lançado em Suzano pela Integra.

Rodrigues explicou que a empresa tem grandes planos para Suzano e vem dialogando junto à administração municipal para viabilizá-los. No mesmo bairro, foi entregue no início do ano o residencial Casa Nova Eco Club, que tem capacidade para abrigar 200 famílias no município. Além disso, a Integra anunciou neste mês a construção de outro projeto, o complexo Las Vilas, que prevê a construção de 500 habitações para março de 2024. O projeto vai contar com três empreendimentos.

Na oportunidade, Ashiuchi reforçou a importância do novo empreendimento residencial, que representa mais crescimento à região do Parque Santa Rosa e à cidade como um todo. “Suzano está em pleno desenvolvimento e estas iniciativas vêm para somar ao progresso da cidade, oferecendo mais moradia à população. O condomínio fica em um local de fácil acesso, em uma área tranquila e em expansão. É mais uma opção para as famílias suzanenses e ainda teremos muito mais pela frente. Caminhamos rumo ao progresso, sempre prezando pelo bem-estar dos moradores”, ressaltou.

Por sua vez, o secretário Elvis Vieira parabenizou a equipe responsável e destacou a importância do empreendimento, que vem somar aos trabalhos da administração municipal na região. “Ficamos sempre muito contentes quando a construção de empreendimentos deste tipo se consolida na cidade, pois, além de disponibilizar moradia às famílias, representa uma valorização para todo o bairro e as proximidades, estimulando seu desenvolvimento”, afirmou.

Melhorias para a região

Conforme acordo com a prefeitura, a Integra ainda realizará obras diversas em prol da população da região. Os trabalhos serão realizados conforme compensação determinada pelo Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), procedimento preventivo realizado pela pasta de Planejamento Urbano que avalia de que forma as novas construções afetam o cotidiano das comunidades e o meio ambiente.

Com isso, a construtora contribuirá para o município com a instalação de um ponto de ônibus em frente aos futuros empreendimentos, na avenida Manoel Casanova, e ainda fornecerá a instalação de aparelhos de ar condicionado e painéis para a proteção das esquadrias da Unidade Básica de Saúde (UBS) Professor João Olímpio Neto, no Parque Residencial Casa Branca.

Além disso, será feita a revitalização da Escola Municipal Professor José Adelino Moreira de Azevedo, no Jardim Realce. O espaço receberá a construção de seis novas salas de aula, dois banheiros para os alunos e refeitório completo. Outras áreas também serão ampliadas, como a cozinha, a despensa, a sala de atendimento administrativo, a diretoria e a sala dos professores.

Crédito das fotos: Irineu Junior/Secop Suzano