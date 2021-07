A Sabesp afirmou através do programa Bom Dia Cenário, que as obras referentes à rede de esgoto na rua Serra da Bocaina e outras ruas do bairro estão com início previsto para agosto deste ano. As obras tinham previsão para dezembro do ano passado.

Há muito tempo os moradores do bairro Vila Cristina têm reclamado dos problemas na região, principalmente com relação à rede de esgoto, e, através do quadro O Povo Fala, a TV Cenário trouxe as denúncias dos moradores, que, dessa vez, tiveram uma resposta da companhia de saneamento básico.

O bairro Vila Cristina nunca teve seu esgoto revitalizado desde sua fundação, por isso, já sofreu diversos entupimentos, necessitando assim da ação da Sabesp, mas como melhorias não foram feitas, entupimentos voltavam a acontecer com o tempo, causando sofrimento aos moradores da região que ficavam sem água durante o processo de desentupimento.

O sistema de esgoto do bairro Vila Cristina foi feito pela própria prefeitura da cidade, no mandato do ex-prefeito Dr Jorge (PSB), porém, não houve melhorias ou revitalizações no sistema de esgoto da região, e a situação se mantém até hoje.

Existe uma promessa da Sabesp de um investimento de R$ 11 milhões no bairro e agora os moradores da região possuem uma data divulgada pela própria companhia.

Em seu comentário, a Sabesp também esclarece uma denúncia feita por uma moradora de Ferraz de Vasconcelos que recebeu uma conta de água impressa de forma diferente do comum, segundo a companhia, a conta recebida pela moradora se tratava de uma segunda via impressa por eles devido a um problema na emissão, e não se tratava de uma conta falsa, como pensou a Ferrazense.

A Sabesp finalizou dizendo que segue à disposição dos clientes pelos telefones 0800 055 0195 e 195 (emergências) e pela Agência Virtual (agenciavirtual.sabesp.com.br).