O Brasil já aplicou 122,7 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até este domingo (18). A população que já tomou a segunda dose ou a dose única de vacinas contra o novo coronavírus representa 15,98% no país.





Segundo o consórcio de veículos de imprensa, 88.942.995 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, esse número representa 42% da população brasileira.

No total, 122.788.410 doses foram aplicadas no país, contando as primeiras e segundas doses, além das vacinas de dose única.