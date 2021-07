A Campanha Serasa Limpa Nome permite que pessoas endividadas consigam renegociar suas dívidas por até R$ 100. A campanha inicialmente acontecerá durante todo o mês de julho.





São 24 empresas de diversos setores que, através de uma parceria com a Serasa, permitem que endividados paguem suas dívidas com descontos que podem chegar até 99%.

Essa mesma campanha também ocorreu no ano passado, possibilitando a renegociação de mais de 6 milhões de dívidas. Neste ano, o objetivo é oferecer mais de R$ 12 bilhões em descontos em mais de 14 milhões de dívidas.

O número de famílias endividadas no Brasil atingiu 69,7% em junho de 2021, o maior percentual desde 2010, de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Para realizar a negociação, é necessário utilizar um dos meios abaixo:

Site: https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/

App Serasa no Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.serasaexperian.consumidor&hl=pt_BR) e Apple Store (https://apps.apple.com/br/app/serasa-consulta-cpf/id1102452668)

WhatsApp: 11 99575-2096

Ligação gratuita: 0800 591 1222

Confira as empresas participantes:

Ativos

Atlântico

Avon

BMG

Bradesco

Calcard

Casas Bahia

Claro

Colombo

Crediativos

Credsystem

Digio

Hoepers

Itapeva

Itaú

MGW

Pernambucanas

Ponto Frio

Recovery

Renner

Riachuelo

Tribanco

Vivo

Zema